Anziano ritrova fratello grazie a The Voice Senior/ "Non conoscevo il cognome e..."

La storia di due fratelli che si ritrovano grazie a The Voice Senior: cosa è successo

Non capitano tutti i giorni storie così commoventi come quella di Bruno Foti e Mario Audi, fratellastri che si sono ritrovati grazie a The Voice Senior. E’ la vicenda raccontata da Il Resto del Carlino che svela la particolare trama di questo racconto, che ha dell’incredibile.

Bruno Foti, anziano di 86 anni, era intento a guardare il talent show comodamente sulla sua poltrona quando ascolta una storia che gli suona famigliare. Mario Audi, concorrente ufficiale di The Voice Senior, era il suo fratellastro. I due, nati dallo stesso padre, non sono mai riusciti ad incontrarsi. Mario, cresciuto in orfanotrofio a Pesaro, lasciò l’Italia da giovanissimo per intraprendere la carriera musicale. Bruno, invece, ha trascorso la sua vita a Rimini dove ha svolto il lavoro di bidello e dipendente del cinema Modernissimo. Il cantante, durante la semifinale del talent show, aveva appunto dichiarato: “Grazie a questa trasmissione ho trovato un fratello che non sapevo di avere”.

L’incontro grazie a The Voice Senior: “Era come cercare un ago in un pagliaio”

Bruno Foti ha raccontato, ai microfoni de Il Resto del Carlino, l’incontro con il fratellastro Mario Audi grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior: “Ho sempre saputo di avere un fratellastro, ma non conoscevo il suo cognome, né avevo elementi che potessero aiutarmi a contattarlo. Era come cercare un ago in un pagliaio”

E ancora: .”Sapevo solamente che aveva vissuto in orfanotrofio a Pesaro e che poi si era trasferito all’estero. Quando ho visto Mario in televisione, e l’ho sentito raccontare la sua storia, quasi non ci potevo credere. Ho capito subito che era lui la persona che stavo cercando. Le mie figlie hanno contattato la Rai che è stata molto disponibile e qualche giorno dopo, a Pesaro, è avvenuto il nostro primo incontro”.

