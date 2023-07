App Haier AC Partners, applicazione per installatori professionisti/ Come funziona, vantaggi e catalogo premi

Uno spazio digitale per controllare e gestire i propri elettrodomestici, anche a distanza. Ma Haier va oltre, pensando anche agli installatori professionisti, oltre che ai propri clienti. Per questo ha sviluppato l’App Haier AC Partners, un importante strumento di lavoro per chi ha consolidato la sua esperienza con il produttore cinese e vuole restare sempre aggiornato. L’applicazione, infatti, facilita l’attività quotidiana degli installatori, perché in pochi passaggi la velocizza, garantendo un elevato livello qualitativo di servizio che l’installatore può fornire durante l’incontro con i privati.

Inoltre, la App Haier AC Partners offre un’approfondita conoscenza tecnica e commerciale della gamma di climatizzatori del colosso cinese. Infatti, sono state raccolte tutte le conoscenze e informazioni tecniche relative ai prodotti Haier, che peraltro ha pensato proprio a tutto. L’applicazione può essere scaricata dagli installatori che usufruiscono di dispositivi Apple tramite App Store, Android con Google Store ed è disponibile anche App Gallery per Huawei.

Come funziona l’App Haier AC Partners: i servizi offerti

Per accedere all’App Haier AC Partners bisogna accedere al sito www.supermatchaier.it ed effettuare la registrazione. Dunque, scegliere user e password per entrare e sfruttare tutti gli innovativi vantaggi riservati agli installatori professionisti, trovando le proprie informazioni 365 giorni l’anno. Infatti, l’applicazione consente di consultare la gamma dei prodotti Haier AC, sempre aggiornata, accedere alla ricca libreria di Manuali e Documentazione Tecnica dei prodotti, utilizzando semplicemente il serial number presente sul retro dell’unità: scannerizzandolo si possono individuare velocemente i documenti relativi.

Inoltre, permette di registrare i dati del cliente per regalargli l’estensione della garanzia di un anno, oltre ai due anni previsti dalla legge e la garanzia di cinque anni, quando attiva. Infine, gli installatori professionisti grazie all’app a loro dedicata possono partecipare alla raccolta punti Supermatch, programma fedeltà attraverso il quale si possono accumulare punti e ricevere premi. A tal proposito, vanta un prestigioso catalogo premi. Più in generale, si può restare aggiornati sulle novità del mondo Haier ed essere informati con contenuti ad hoc.

App Haier AC Partners e il programma “Supermatch 2023”

Da quest’anno l’App Haier AC Partners è stata aggiornata per migliorare la user experience degli installatori professionisti ed offrire un servizio unico e rapido per il supporto all’attività quotidiana. Per quanto concerne Supermatch 2023, l’atteso concorso a premi per installatori è tornato infatti anche quest’anno, con un catalogo tutto nuovo. La scelta dei premi è vasta: si va dall’abbigliamento professionale brandizzato ad accessori per tecnologia, cucina e tempo libero. I passaggi per essere premiati sono quattro e coinvolgono anche l’App Haier AC Partners.

Innanzitutto, bisogna effettuare un acquisto dalla gamma di prodotti del colosso cinese (concorrono anche le pompe di calore), registrare i serial number dalle unità interne, scansionandoli tramite App Haier AC Partners o inserendoli sul sito Supermatch, spedire i serial number originali applicandoli sulla cartolina, scegliere il premio tra quelli disponibili nel catalogo di quest’anno. Vi ricordiamo, infine, che tramite l’applicazione potete guadagnare punti extra per il programma Supermatch.











