Appena un minuto, Rai 2/ Commedia con Max Giusti e tante star della TV, oggi, martedì 25 luglio 2023

Appena un minuto, diretto da Francesco Mandelli

Martedì 25 luglio, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, la commedia italiana del 2019 intitolata Appena un minuto. Il film è diretto dall’attore, comico e regista Francesco Mandelli, autore e coprotagonista della serie I soliti idioti al fianco di Fabrizio Biggio. Il protagonista, Claudio, è interpretato dal comico e imitatore Max Giusti, conosciuto principalmente per i suoi lavori come conduttore in programmi come I soliti ignoti, Tale e quale show, Affari tuoi e Guess my age.

Catlow, Rete 4/ Western insolito e dinamico con Yul Brynner, in onda oggi, martedì 25 luglio 2023

Nei panni del suo migliore amico Ascanio, troviamo Paolo Calabresi, attore e trasformista, dal 2008 “iena” ufficiale de Le Iene su Italia 1. Ad interpretare invece i genitori di Claudio, la mitica Loretta Goggi, cantante, conduttrice, attrice e showagirl che ha fatto la storia della televisione italiana con programmi come Canzonissima 1972 e Fantastico, e Massimo Wertmüller, nipote della regista Lina Wertmüller, famoso per il personaggio del commissario Giorgio Pettenella nella serie La squadra. Nel film compare anche il noto rapper J-Ax nei panni di se stesso.

7 ore per farti innamorare, Canale 5/ Giampaolo Morelli attore e regista, oggi, martedì 25 luglio 2023

La trama di Appena un minuto: cosa fareste se poteste cambiare il passato per un solo minuto?

Appena un minuto racconta la storia di Claudio, un agente immobiliare sulla cinquantina, con un matrimonio fallito alle spalle e costantemente criticato dai propri figli. Un giorno è costretto a cambiare il proprio telefono cellulare e viene in possesso di un particolare tipo di smartphone fornito di un’app davvero speciale: permette di tornare indietro nel tempo, anche se appena di un minuto.

All’inizio il protagonista è entusiasta di questa scoperta e usa l’applicazione a proprio vantaggio, sopratutto per riconquistare la fiducia e l’affetto dei figli, anticipando ogni loro desiderio o necessità, così come con i suoi genitori, Mirella e Mario, e con la sua ex moglie Rebecca. Con il tempo però Claudio inizia a capire che ci sono scelte del passato che non è possibile correggere, neanche con questo tipo di magia e che l’unico modo per riparare agli errori è agendo sulle conseguenze nel presente.

Il volto dell'assassino, Rete 4/ Il thriller in onda oggi, lunedì 24 luglio 2023

Dopo essere riuscito a sanare i rapporti con la sua ex famiglia (che aveva rischiato davvero di dover andare all’estero a causa dei molteplici debiti a carico di Manfredi, il nuovo fidanzato di Rebecca), Claudio sceglie di donare lo smartphone al suo migliore amico Ascanio per inaugurare un ristorante di successo grazie alla capacità di anticipare i desideri dei clienti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA