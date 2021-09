Apple, keynote 14 settembre: i nuovi prodotti/ iPhone 13, Apple Watch, AirPods 3 e…

Apple ha comunicato ufficialmente che avrà luogo un evento speciale martedì 14 settembre 2021 alle 19 (ora italiana),che si terrà allo “Steve Jobs Theatre” nel campus di Apple Park a Cupertino, in California, e sarà trasmesso online sul sito www.apple.com. Ovviamente, dopo l’annuncio del colosso californiano, aumenta l’attesa per scoprire tutte le novità del brand caratterizzato dall’emblema della mela. Un’anticipazione, in tal senso, viene fornita dai colleghi de “Il Messaggero”, i quali sottolineano come i riflettori siano puntati sui nuovi modelli di iPhone 13, Apple Watch Series 7 e AirPods 3, che potrebbero/dovrebbero essere annunciati durante l’appuntamento.

TIM BERGLING, AVICII OGGI AVREBBE 32 ANNI/ Da Levels a Wake Me Up, quante hit

All’orizzonte, peraltro, si intravedono nitidamente anche alcune innovazioni nel settore dei modelli di MacBook Pro e dei nuovi iPad, ma vi sono altre presentazioni in cantiere per Apple nel corso del prossimo autunno. In virtù di ciò, è plausibile pensare che le novità possano essere distribuite in maniera uniforme e regalare sorprese senza soluzione di continuità agli affezionati dei prodotti dell’azienda americana.

Drone anti-Covid sul litorale di Ostia/ Per misurare la temperatura ai bagnanti

APPLE, I NUOVI PRODOTTI: DAGLI IPHONE 13 AGLI AIRPODS 3…

Sempre in riferimento alle innovazioni che potrebbero essere oggetto di presentazione nel corso dell’evento in calendario martedì prossimo, “Il Messaggero” anticipa alcune indiscrezioni oggetto di profondo interesse per i lettori più tecnologici e appassionati dei prodotti della ditta californiana. Per adesso, si sa solo che i nuovi iPhone 13 dovrebbero essere “simili al vecchio modello 12, con un notch più piccolo, una frequenza di aggiornamento del display a 120Hz e monteranno il chip di ultima generazione A15. Le versioni disponibili al lancio saranno 4: versione base, Mini, iPhone 13 Pro e Pro Max”.

Instagram down, malfunzionamenti per 2 ore/ 6000 segnalazioni in Italia: azienda tace

L’effetto della comunicazione giunta dagli Stati Uniti d’America ha generato effetti oltremodo positivi in Borsa per il colosso della tecnologia; infatti, come rammenta il quotidiano avente sede nella Capitale, il titolo Apple si è assestato intorno ai 156,53 dollari, per un rialzo di quasi l’1,5% e una capitalizzazione di circa 2.600 miliardi di dollari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA