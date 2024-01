Apple leader del mercato smartphone in Cina nel 2023: è la prima volta/ Bene anche Huawei, Oppo e Honor

Risultato storico nel 2023 per Apple: l’azienda di Cupertino è stata la leader del mercato smartphone in Cina, prima volta che accade nella storia. Nonostante la fortissima concorrenza dei produttori locali, e la stretta di Pechino che ha vietato l’uso degli iPhone ai dipendenti di alcune agenzie governative, la Mela è stata la marca più venduta del settore. Come si legge su TgCom24.it, l’azienda a stelle e strisce ha ottenuto il 19 per cento del mercato, secondo quanto segnalato dalla società specializzata Canalys. Un risultato ancora più straordinario se si pensa al blocco della produzione in Cina del 2022 dovuta alla famosa politica della “tolleranza zero” verso il covid 19. Seconda posizione, a pari merito, per i tre produttori cinesi Vivo, Oppo e Honor, che si sono invece spartiti una quota a testa del 16 per cento.

Apple ha chiuso il 2023 con un ottimo 24 per cento nell’ultimo trimestre, e va segnalata anche la rinascita di Huawei, colosso tecnologico locale, con sede a Shenzhen, che era stato bandito dagli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio. Lucas Zhong, analista di Canalys, ha commentato a riguardo: “Huawei è diventata il più grande cavallo oscuro nel quarto trimestre, tornando nella top five (al quarto posto, ndr) della classifica del mercato degli smartphone della Cina dopo 10 trimestri”. A far incrementare le vendite di Huawei è stato in particolare il Mate 60 Pro, e alla fine l’anno è stato chiuso con una crescita del 47 per cento rispetto al 2022 in merito alle spedizioni del quarto trimestre, contro il 6 per cento di Apple. Honor ha invece visto un calo del 4 per cento nello stesso periodo, mentre il tonfo di Vivo è stato dell’11 per cento.

APPLE LEADER DEL MERCATO CINESE DEGLI SMARTPHONE NEL 2023: “L’IA TEMA CALDO IN CINA”

“L’intelligenza artificiale integrata negli smartphone – ha aggiunto Zhong – è diventata rapidamente un tema caldo nel mercato della Cina nel quarto trimestreI produttori cinesi di Android hanno lanciato successivamente modelli di punta con funzionalità di IA generativa sul dispositivo nel quarto trimestre, come le serie vivo X100 e Xiaomi 14. Nel breve termine, lo sviluppo di funzionalità d’intelligenza artificiale sui dispositivi sarà ancora guidato in prevalenza dai fornitori, stimolando la domanda di nuove esperienze da parte dei primi utilizzatori”.

Per il 2024 si prevede che il mercato cinese degli smartphone entri “in un percorso di moderata ripresa, supportato da redditività e nuovi prodotti”, ha concluso Amber Liu, Research Manager di Canalys.











