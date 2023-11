Apple, nel 2024 l’iPad pieghevole?/ Cupertino al lavoro da anni su un tablet “foldable”

Secondo alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, Apple sarebbe pronta a lanciare un iPad pieghevole, e se tutto andrà come previsto potrebbe vedere la luce durante l’anno che sta per arrivare, il 2024. Come scrive Wired, alcune fonti vicine alle aziende manifatturiere coreane che collaborano con Cupertino, danno “imminente” l’arrivo sul mercato di un tablet della Mela con tecnologia a cerniera, e si sarebbe intensificata l’attività “dietro le quinte”, proprio per realizzare un dispositivo con uno schermo flessibile dotato di una tecnologia a libro.

Sono ormai anni che si parla della possibilità che Apple possa immettere sul mercato una nuova linea di prodotti “apri-chiudi”, a cominciare da uno smartphone “foldable” ma fino ad oggi Cupertino non ha mai confermato le attese. Eppure qualcosa sembrerebbe muoversi stando a questi rumors ritenuti attendibili. L’idea di Apple sarebbe quella di commercializzare un iPad pieghevole di modo da capire la reazione del pubblico ed eventuali difficoltà; dopo di che potrebbe puntare su un telefono pieghevole, evitando quindi di bruciare subito quest’ultimo in caso di flop.

APPLE, NEL 2024 L’IPAD PIEGHEVOLE? DISPLAY PRODOTTO DA SAMSUNG O LG

Inoltre, puntando su un tablet con questo sistema di apertura e chiusura a libro, ci sarebbero meno rischi, visto che le dimensioni maggiori dell’iPad permetterebbero una struttura più solida a livello di cerniera. L’idea della Mela è quella di ridurre al minimo i componenti per semplificare l’architettura e garantire una maggiore solidità senza incidere troppo su peso e spessore e sembra che Cupertino stia lavorando da ben 4 anni su vari prototipi.

Viene inoltre fatto sapere che Samsung ed LG potrebbero fornire i dispaly pieghevoli. Bisognerà quindi capire se Apple stia lavorando realmente a questo rivoluzionario iPad e nel contempo se l’ipotesi 2024 sia credibile tenendo conto che l’anno prossimo debutterà un altro dispositivo su cui Cupertino punta moltissimo che è l’Apple Vision Pro. Come diciamo sempre in questi casi, non ci resta che metterci comodi ed attendere eventuali nuovi segnali.

