iPad Pro, tutto nuovo nel 2024/ Design inedito, display Oled, e batteria migliore

iPad vivrà un 2024 da assoluto protagonista dopo un anno, quello in corso, che sarà di passaggio. Ne sono convinti in particolare i colleghi di Wired secondo cui per il tablet di casa Apple sono in arrivo grandissime novità nei prossimi mesi, ed in particolare per quanto riguarda il modello di punta dello stesso dispositivo di Cupertino, leggasi l’iPad Pro. Tante le indiscrezioni a riguardo, tutte ovviamente da prendere con le pinze anche se attendibili, e fra le molte vi sono quelle secondo cui il nuovo iPad dovrebbe essere totalmente rivisto a cominciare dal design, l’aspetto estetico, tenendo che dal 2018 ad oggi non è poi cambiato più di tanto.

Diego Piacentini: "Con AI vivremo fino a 125 anni"/ "Ma problem solving sempre umano"

Di conseguenza, visto che nel 2024 saranno passati sei anni, è ipotizzabile un nuovo stile, magari in linea con l’iPhone 15 che arriverà il prossimo settembre. Inoltre sono previste novità importanti anche per il display che l’iPad Pro monterà, così come per l’interfaccia di ricarica della batteria. A credere in un iPad grande protagonista del 2024 è in particolare il solito giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che ha sottolineato altresì come durante l’anno in corso la Apple si concentrerà in particolare sui tanto ventilati visori per la realtà aumentata nonché sul nuovo melafonino.

Mitsubishi Electric, climatizzatori con garanzia a 5 anni/ Modelli mono e multisplit…

IPAD PRO 2024: RICARICA MAGSAFE IN ATTESA DELL’USB TYPE-C

Dall’anno prossimo poi, spazio alle nuove AirPods e appunto al top di gamma in quanto ad iPad. Se tutto andrà come previsto, il tablet americano monterà per la prima volta un display Oled che permetterà una resa visiva impressionante oltre che un miglioramento dei consumi della batteria, ed inoltre non è da escludere una versione da 14 o 16 pollici.

Sulla scocca ci dovrebbe essere una superficie protettiva in vetro sul retro, il che renderà il tutto più apprezzabile dal punto di vista qualitativo, anche se nel contempo il prezzo lieviterà. La ricarica dovrebbe sfruttare la tecnologia proprietaria MagSafe in attesa poi della rivoluzione del 2025 con l’arrivo della porta usb type-c, obbligatoria su tutti i dispositivi. Infine, per quanto riguarda il sistema operativo, si parla di iPadOs anche se non è da escludere l’approdo del MacOs.

ATTACCHI INFORMATICI/ Così il cyberspazio aumenta i rischi per adolescenti e bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA