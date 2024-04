Apple, nuovi iPad in arrivo a maggio/ Cosa verrà presentato? Il Pro ma anche Pencil e Keyboard

Nel giro di pochi giorni dovrebbero essere lanciati numerosi nuovi prodotti di casa Apple. Lo riporta Bloomberg, fonte autorevole, secondo cui nella settimana del 6 maggio l’azienda della Mela dovrebbe annunciare i nuovi tablet, con l’arrivo del materiale pubblicitario presso gli store proprio in quei giorni. Ma cosa verrà messo in commercio dalla multinazionale di Cupertino? Si comincia con gli iPad Pro con display OLED, ma occhio anche all’iPad Air, ad una nuova Magic Keyboard e ad una Apple Pencil di terza generazione. Insomma, tanta carne al fuoco, che Hdblog definisce: “Uno dei più grandi aggiornamenti del tablet Apple in un solo giorno”. Proprio i nuovi tablet saranno il cuore pulsante del lancio, visto che l’evento porrà fine ad un lungo periodo in cui la Apple non ha di fatto annunciato alcun nuovo modello, il più lungo di sempre da quando l’iPad è giunto sul mercato, nel 2010, 14 anni orsono.

A riguardo gli ultimi iPad lanciati sono stati i Pro con processore M2 nonché l’iPad di decima generazione, ad ottobre del 2022, mentre nel marzo successivo era stato messo in commercio il nuovo iPad Air di quinta generazione. Secondo quanto circolante in questi mesi Cupertino avrebbe voluto rilasciare i nuovi prodotti proprio in questi giorni, fra la fine di marzo e l’inizio di aprile, ma Apple ha poi pensato di far slittare il tutto per meglio finalizzare il software ma anche per consentire ai fornitori di incrementare la produzione di modo da evitare che al lancio vadano esauriti subito nel giro di poco tempo e soddisfare quindi la più alta domanda possibile.

APPLE, NUOVI IPAD IN ARRIVO A MAGGIO: UN FUTURO INCERTO PER IL TABLET DELLA MELA

Secondo gli analisti non sarà comunque facile per l’iPad penetrare il mercato visto che sono ormai molti i consumatori che considerano il tablet della Mela un dispositivo quasi inutile, superfluo, tenendo conto delle possibilità offerte dall’iPhone, e dalle dimensioni degli schermi degli smartphone attuali.

Inoltre, i clienti della Apple sono soliti affiancare al melafonino un computer, che sia un Mac o un Macbook, di conseguenza il passaggio intermedio dal tablet viene spesso e volentieri “scavalcato”. Apple spera ovviamente che tale tendenza si inverta con il lancio dei nuovi prodotti, soprattutto grazie alla presenza dell’iPadOS 18, che permette un notevole miglioramento rispetto ai dispositivi al momento in circolazione, facendo avvicinare gli iPad ai Mac.

