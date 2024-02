iPhone re del mercato smartphone 2023/ Dal 15 al 13, solo telefoni Apple nelle prime 7 posizioni

E’ stata pubblicata nelle scorse ore la classifica degli smartphone più venduti nel corso del 2023, una Top 10 che ha premiato a mani basse l’iPhone, il telefonino di casa Apple. A sorprendere il fatto che durante l’anno da poco passato non ha primeggiato solo l’iPhone 14, il modello presentato a settembre 2022, quando anche i modelli più datati. Come si legge su Wired, la classifica è stata stilata attraverso i dati di Counterpoint Research, ed evidenzia un solo grande vincitore, la multinazionale di Cupertino, con solo Samsung che riesce a conquistarsi una piccola fetta del mercato, occupando le ultime tre posizioni con tre differenti telefoni. Le restanti sette, invece, spettano ad Apple e al suo iPhone.

A mani basse il re del 2023 è stato l’iPhone 14, il penultimo modello di melafonino, “sostituito” ad autunno dell’anno scorso dal 15, che nonostante abbia avuto solo due e mesi e mezzo di tempo è comunque riuscito ad entrare nella Top 10. L’iPhone 14 classico ha ottenuto il 3,9 per cento del mercato davanti all’iPhone 14 Pro Max e al 14 Pro, rispettivamente con il 2,8 e il 2,4 per cento del mercato.

IPHONE RE DEL MERCATO SMARTPHONE 2023: A SAMSUNG LE ULTIME TRE POSIZIONI

Quarta posizione e medaglia di legno per l’iPhone 13, uscito nel 2021 ma considerato ancora oggi un ottimo telefonino, in grado di conquistare il 2,2 per cento del market share a livello mondiale. In quinta posizione troviamo quindi il più “fresco” dei melafonini, leggasi l’iPhone 15 nella versione Pro Max a quota 1,7 per cento, seguito dal 15 Pro a 1,4 e dal 15 “standard” sempre con la stessa quota di mercato.

Wired fa notare come il modello Plus, sia dell’iPhone 14 che del 15 non abbia ottenuto grandi vendite, di conseguenza non è da escludere che con il 16 venga definitivamente eliminato. Infine, a completare la top 10 degli smartphone più vendute nel 2023 troviamo tre cellulari a marchio Samsung, a cominciare dall’A14 5G, passando dall’A04e e arrivando fino all’A14 4G, rispettivamente con una quota di 1,4, 13 e 1,3 per cento.

