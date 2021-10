Apple Unleahsed, MacBook Pro e AirPods/ Diretta video streaming tv dell’evento

DIRETTA STREAMING EVENTO APPLE UNLEASHED

Sale altissima l’attesa per l’evento Apple di oggi denominato Unleashed. A partire dalle ore 19:00 italiane, l’azienda di Cupertino svelerà i nuovi prodotti, ed in particolare i nuovi MacBook Pro. Ovviamente non vi è nulla di ufficiale, come sempre quando si parla della Mela, ma la prossima generazione di computer portatili californiani dovrebbe essere al centro del keynote di oggi. La prima cosa da sapere è che lo show sarà ancora una volta esclusivamente via streaming dall’Apple Park, vista la situazione covid attuale, e per seguire l’evento sono diversi i modi, a cominciare dal sito ufficiale di Apple, collegandosi all’orario di cui sopra.

Chi invece preferisce, potrebbe seguire l’evento Apple Unleashed collegandosi al canale Youtube ufficiale dell’azienda, o in alternativa, qualora aveste un abbonamento ad Apple Tv, potreste seguire la presentazione attraverso l’applicazione dedicata. In ogni caso l’hype, come sempre, è esagerato, visto che gli addetti ai lavori, come accennato sopra, sono certi che la Apple presenterà i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, “giocattoli” di cui se ne parla ormai da mesi. Probabile che la multinazionale di Cupertino opti per dei portatili con display in linea a quelli visti sugli ultimi iPhone, iPad e iMac, quindi con dei bordi molto piatti, con cornici più sottili, e nel contempo, come riferisce Hdblog.it, dei pannelli più grandi, visto che si parla di risoluzioni pari a 3024 x 1964 e 3456 x 2234 e un rapporto 16:10.

EVENTO APPLE UNLEASHED, NON SOLO I NUOVI MACBOOK PRO: ECCO COSA DOVREBBE ESSERE PRESENTATO

La tecnologia degli schermi dovrebbe essere quella dei mini Led con tecnologia ProMotion, con l’aggiunta di uno spettacolare refresh rate a 120Hz, cosa già vista di recente sugli iPhone 13. Non è da escludere, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, anche un notch con all’interno una webcam 1080p, un microfono e il sensore di luminosità. Oltre ai MacBook Pro l’evento Apple Unleashed di questa sera potrebbe essere occasione anche per presentare i nuovi AirPods 3, la terza generazione di auricolari senza fili, che secondo alcuni rumors sarebbero addirittura già stati prodotti e pronti ad essere spediti.

Si tratterebbe del primo vero restyling degli auricolari Apple rispetto a quelli lanciati originariamente nel 2016, poi rinnovati tre anni dopo. Infine, fra le altre nuove attese per l’evento Apple Unleashed, anche la nuova generazione di Apple Silicon, i processori che saranno il cuore pulsante dei nuovi probabili MacBook Pro, quindi un nuovo Mac Mini di fascia alta con un design rinnovato, e infine, la nuova versione di macOS, leggasi il 12 Monterey.



