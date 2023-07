Apple Watch Ultra 2, tutte le novità/ Uscirà a settembre, pezzi in titanio stampati in 3D

Inizia il conto alla rovescia in vista dell’evento Apple che si terrà il prossimo settembre, il Keynote della Mela più importante dell’anno. Fra due mesi verranno infatti presentati gli iPhone 15, i nuovi melafonini, e molto probabilmente il nuovo Apple Watch Ultra, la seconda versione dell’orologio intelligente di Cupertino. Secondo quanto si legge su Wired, citando Ming-Chi Kuo, noto analista, è probabilmente che la Apple stia pensando di utilizzare la stampa in 3D per alcuni componenti dello stesso smartwatch, precisamente quelli in titanio. Così facendo snellirebbe e velocizzerebbe l’iter produttivo, e molto probabilmente diminuirebbe anche i costi.

Attenzione però, ciò non significa che verrà abbandonato il metodo classico del Cnc, (controllo numerico computerizzato), che verrà utilizzato come sempre per le rifiniture finali prima dell’assemblaggio rivestendo quindi un ruolo di primaria importanza. Ma cosa sappiamo del nuovo Apple Watch Ultra? La prima cosa che ci attendiamo è un miglioramento principalmente per quanto riguarda il display, che da un OLED da 1.92 pollici dovrebbe passare ad un 2.1 di tipo mini led con una maggiore luminosità. Ci sarà di conseguenza anche una batteria migliorata per ottenere più autonomia, oltre a delle prestazioni superiori in alcuni contesti complicati, come ad esempio in caso di condizioni meteo avverse o se immerso in acqua.

APPLE WATCH ULTRA 2, PEZZI STAMPATI IN 3D: ECCO I DISPOSITIVI UTILIZZATI

Fra gli inediti anche la stampa in 3D, come svelato dall’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities sul proprio blog su Medium, citando due fonti molto vicine alle aziende manifatturiere asiatiche dove avviene gran parte della produzione dei nuovi Apple Watch e in generale dei prodotti della Mela.

Le stampanti utilizzate saranno quelle di Farsoon e Blt, mentre i laser saranno quelli di IPG Photonics. La nuova versione dell’Ultra, come detto sopra, dovrebbe essere ufficializzata durante il keynote di settembre, con l’uscita che dovrebbe avvenire poco dopo: l’anno scorso il nuovo Watch di Apple venne presentato il 7 e commercializzato dal 23.

