Archie, Royal baby debutta in pubblico/ Foto, uscita in Sudafrica con Harry e Meghan

Un bellissimo modo per fare il debutto internazionale. Dopo esserci domandati quando il piccolo Archie potesse apparire nel tour dell’Africa meridionale del Duca e della Duchessa del Sussex, il bimbo si è alzato questa mattina per incontrare Desmond Tutu, Arcivescovo di Cape Town. Cinque mesi il prossimo 6 ottobre, già protagonista del suo primo royal tour all’estero, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si è fatto attendere un poco ma non certo per colpa sua. I genitori infatti, avevano una agenda fitta di impegni e non si era potuta organizzare prima la sua apparizione pubblica dopo la nascita. “Arch incontra Archie”, si legge sull’account Instagram ufficiale del duca e della duchessa, accompagnato da un video del bimbo che sorride e ride verso i fotografi e le telecamere.

Archie, ecco il primo debutto internazionale del terzo royal baby

La presentazione di Archie è avvenuta in occasione del terzo giorno del tour dei genitori (della durata complessiva di dieci giorni) nell’Africa meridionale. Dopo avere saltato gli impegni precedenti, ed essendo accudito dalla tata ufficiale, il piccolo ha finalmente avuto modo di presentarsi in pubblico, facendo impazzire tutti mentre il duca e la duchessa si occupavano dei loro affari ufficiali. Con indosso salopette a strisce blu e sorriso bene in vista, si è comportato proprio bene, da perfetto principino. Di fronte alle telecamere il piccolo non ha mostrato alcuna paura, presentandosi naturale e dolcissimo, oltre ad essere molto somigliante al padre nei suoi tratti somatici. Il vescovo Tutu, 87 anni, ha avuto modo di elogiare moltissimo la coppia reale che ha deciso di scegliere la cittadina del Sudafrica per la prima tappa del tour. Nel video pubblicato dai Sussex, la duchessa appare mentre porta in braccio Archie che sorride rilassato. Dopo l’incontro, il terzetto ha preso un nuovo aereo per un’altra destinazione del tour.





