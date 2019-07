MEGHAN E HARRY, DIVIETI PER I VICINI/ “Non salutare nè chiedere di Archie. Assurdo!”

Non c’è pace per Meghan Markle, la duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. Questa volta la coppia reale è finita nel mirino del gossip per via di una serie di divieti imposti ai vicini di casa. Si tratterebbe di divieti giudicati “assurdi” che avrebbero fatto irritare ed arrabbiare l’intero vicinato. Come riportato dal Sun, quotidiano britannico, in occasione di una riunione dei residenti della proprietà di Windsor, sono stati ufficializzati una serie di divieti espressamente richiesti dalla coppie di Sussex. Ecco alcune delle regole “reali” richieste da Meghan e Harry: “Non avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere Archie, non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire alcuna lettera tramite la casella postale di Frogmore Cottage”.

Meghan e Harry fanno arrabbiare i vicini: “mai sentito una cosa del genere”

Naturalmente si tratta di una serie di regole giudicate eccessive dai vicini del duca e duchessa di Sussex che avrebbero replicato così dalle pagine del Sun: “È stupefacente. Non ho mai sentito una cosa del genere”. I vicini, infatti, hanno detto: “tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso” – precisando poco dopo – “nemmeno la Regina Elisabetta ha mai chiesto tanto. È sempre stata felice di salutarci. È davvero assurdo. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane. La regina si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole”.

Meghan e Harry: la lista dei divieti è una bufala?

Harry e Meghan continuano ad attirare consensi negativi e a finire sulle principali pagine dei tabloid britannici. Dopo la notizia del rifiuto di dire il nome del cane e del padrino e madrina del figlio Archie, ora il duca e la duchessa di Sussex sono finiti nel mirino del gossip per via di questa presunta lista di divieti reali. Lista che sembrerebbe non essere fatta dalla coppia come rivela un portavoce di Buckingham Palace che, tramite mezzo stampa, ha replicato: “il duca e la duchessa di Sussex non sono a conoscenza di queste regole. Lo scopo del briefing era quello di aiutare la piccola comunità di residenti a dare il benvenuto a due nuovi abitanti e come gestire un possibile incontro”. Sarà davvero così?



