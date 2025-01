Un addio tutt’altro che indolore quello tra Lucio Presta e Paolo Bonolis, che ha deciso di abbandonare la società Arcobaleno Tre. Si tratta di una rottura delicata, per via del legame che univa il manager e il conduttore, ma anche importante per il mondo dello spettacolo, perché si tratta di una società che gestisce personaggi importanti, ma anche perché arriva dopo la separazione con Amadeus. Visto che si tratta di una società importante nel mondo televisivo, insieme alla Itc 2000 di Beppe Caschetto, con cui si contendono le star tv.

Infatti, nel roster della Arcobaleno Tre ci sono Checco Zalone, Antonella Clerici, Teo Mammuccari, Roberto Benigni, Myrta Merlino, Marco Liorni, tra gli altri. La società è composta dai figli di Lucio Presta, che detengono il 40% delle quote, e per il 10% ciascuno dai due figli di Paola Perego, che oltre a essere rappresentata dalla stessa è moglie di Presta.

L’anno 2023 si è chiuso con un utile poco più superiore al milione di euro, mentre i ricavi erano di poco inferiori ai 24 milioni di euro. Quindi, l’annata è stata positiva per quanto riguarda i ricavi. Importante il contributo del tour teatrale di Checco Zalone tra il 2022 e 2023.

NON SOLO ARCOBALENO TRE: LE ALTRE SOCIETÀ DELLO SHOWBIZ

La società rivale di Arcobaleno Tre è la Itc 2000 che invece rappresenta altri personaggi televisivi di spicco, come Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Fabio Volo. Ma comunque ci sono altre società nello showbiz, come quella che ha scoperto Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: si tratta della Vegastar di Fernando Capecchi, che rappresenta anche Francesca Fialdini, Ilenia Lazzarin e Margherita Granbassi.

Inoltre, c’è Notaria, che invece ha nel suo roster stelle del calibro di Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Nicola Savino e Daniele Bossari. Per quanto riguarda De Martino, protagonista con Affari tuoi dopo l’addio di Amadeus, faceva parte proprio di Arcobaleno Tre, da cui è andato via cinque anni fa. Ma ci sono tante separazioni eccellenti nel mondo dello spettacolo, basti pensare al caso Tiziano Ferro, che dopo 23 anni ha lasciato Fabrizio Giannini, e ai Maneskin con Marta Donà.