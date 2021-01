Ariadna Romero “boccia” Giulia Salemi/ “Elisabetta Gregoraci? Con lei stavo tranquilla…”

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e mamma del piccolo Leo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, in edicola dal 13 gennaio, commenta l’avventura dell’ex fidanzato al Grande Fratello Vip 2020. Dopo essersi amati tanto e aver formato una famiglia con la nascita di Leo che oggi ha tre anni, le strade di Pierpaolo e Ariadna si sono separate. Da bravi genitori, però, sono riusciti a creare un rapporto sereno e armonioso crescendo insieme il bambino. Ariadna che lavora come addetta alle vendite per la Lamborghini sta sostenendo l’ex compagno al Grande Fratello Vip e, con grande sincerità, commenta la sua storia con Giulia Salemi.

“Pierpaolo non è cattivo, è ingenuo. Certe volte lo vedo come un elefante: è grande, è dolce, è buono. Ed emotivamente ingombrante. Grosso com’è qualche fiorellino lo calpesta per forza. Quando stavamo insieme non riuscivo neanche ad arrabbiarmi con lui”, ha confessato la Romero al magazine diretto da Alfonso Signorini.

ARIADNA ROMERO: “GIULIA SALEMI BRAVA RAGAZZA, MA CON ELISABETTA GREGORACI…”

Tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero l’amore è finito e, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’ex velino ha trovato in Giulia Salemi la persona giusta con cui costruire una storia. Di fronte ai baci passionali che si scambiano Pierpaolo e Giulia, Ariadna non batte ciglio spiegando che “questa o qualunque altra relazione, se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche a me. E comunque sarà una decisione di Pier che rispetterò”. Prima di lasciarsi andare con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Pur non conoscendo personalmente l’ex moglie di Flavio Briatore, la Romero confessa di aver visto il meglio di Pierpaolo quando lei era nella Casa. “Elisabetta non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un’altra età. Peraltro la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata. Mancandole l’esperienza, ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier”, conclude.



