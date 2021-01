Grande Fratello Vip 2020/ News 13 gennaio: Cecilia attacca Andrea Zenga, fan…

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e news 13 gennaio

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Cecilia Capriotti. Dopo un ingresso sereno fatto di sorrisi e abbracci, Cecilia è entrata totalmente nelle dinamiche della casa. In nomination con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Stefania Orlando, la Capriotti appare particolarmente nervosa. Dopo uno scontro con Maria Teresa Ruta, rea di averla nominata, Cecilia Capriotti ha discusso anche con Andrea Zenga. Tutto sarebbe nato da una banale incomprensione. Andrea avrebbe salutato Cecilia, ma non ricevendo risposta si sarebbe lamentato dell’atteggiamento della Capriotti proprio con Maria Teresa Ruta, in seguito protagonista di un crollo nervoso.

Cecilia, non condividendo il modo con cui Andrea Zenga ha affrontato la situazione, ha dato vita ad un confronto chiarificatore nel corso del quale ha esortato il giovane a non lamentarsi con gli altri inquilini della casa affrontandola direttamente.

Scontro tra Cecilia Capriotti e Andrea Zenga

Cecilia Capriotti ha evitato di salutare Andrea Zenga? Di fronte al dubbio del figlio di Walter Zenga, la Capriotti ha provato a risolvere subito il mistero. “Non capisco perché sei andato da Maria Teresa a dire Cecilia non mi saluta, venivi da me e io ti dicevo che semplicemente non ti avevo sentito, non è che non ti voglio salutare”, ha puntualizzato la Capriotti. “Io avevo semplicemente detto che ci ero rimasto male perché non mi avevi salutato, ed è successo anche ieri. Ci siamo incontrati ho detto ciao ceci, non mi hai cag**to, ci sono rimasto male. Cosa che io ti ho detto anche l’altra volta, quando c’eravamo incrociati e non mi hai saluto”, ha ribattuto Andrea Zenga. Cecilia ha ribadito di non averlo sentito, ma sui social, i fans pare siano totalmente dalla parte di Andrea Zenga che, dopo l’incontro con la madre Roberta Termali, ha conquistato tutti.

