Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un figlio insieme, il piccolo Leonardo. Oggi, però, i due non stanno più insieme tanto che il ragazzo è appena diventato padre di Kian, nato dalla relazione con Giulia Salemi. Ma facciamo un passo indietro. Pierpaolo Pretelli ha avuto una relazione con Ariadna Romero ma la coppia ha annunciato la rottura poco dopo la nascita del primo figlio, venuto al mondo nel 2017.

Successivamente, il ragazzo ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove nel 2020 conosce Giulia Salemi dalla quale non si è più staccato. Molti si chiedono perchè Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati, soprattutto dopo aver formato una famiglia. Ebbene, le risposte non ci sono ancora ma la modella cubana aveva raccontato di essere sicura che di mezzo non ci sia stato un tradimento e che anzi, poco prima lei lo aveva invitato ad andare a vivere in America con lei. Ma dopo una discussione è successo il peggio: “Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono“, ha spiegato Ariadna Romero: “In quel momento mi è caduto il mondo addosso“.

Ariadna Romero: “Dopo Uomini e Donne è finita del tutto”

Nonostante Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero abbiano tentato più volte di aggiustare e cose, non c’è stato nulla da fare. Lui l’aveva raggiunta a Miami, e sebbene sembrava tutto tornato alla normalità, Pretelli le aveva detto di essersi iscritto a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Non solo, finito il programma aveva ammesso di essersi pentito di questa scelta ma dopo poco tempo è andato a Uomini e Donne in cerca di una compagna. Da quel momento, Ariadna Romero ha chiuso per sempre a lui le porte del suo cuore.

Tempo fa, da Barbara d’Urso, la modella si era sfogata raccontando di come ha vissuto la nascita di Leonardo con Pierpaolo Pretelli: “Il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui.” dice la ragazza, che si trovava in Italia senza la sua famiglia residente a Cuba: “All’inizio era sempre presente ma dal quinto mese di Leonardo in poi lui non c’era.“. Poi ha smentito le dicerie che dicono che lei abbia portato via suo figlio: “Non è vero”, aveva detto a Pomeriggio 5, “Un minorenne ha bisogno del passaporto per andare a Miami e lui era d’accordo“.