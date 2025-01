Nel passato sentimentale di Pierpaolo Pretelli occupa un posto degno di nota Ariadna Romero, ex fidanzata del conduttore. Una liaison che deve la sua importanza non solo alla longevità – più di 5 anni – ma alla nascita del primo e unico figlio della coppia, Leonardo. Il piccolo pare sia venuto al mondo quando per la coppia l’aria di tempesta era già veemente ed è infatti in quel periodo che pare sia giunta la rottura tra i due, intorno al 2017.

Ma perchè Pierpaolo Pretelli e l’ex fidanzata Ariadna Romero si sono lasciati? Nel tempo – soprattutto il ragazzo – hanno sempre evitato di entrare direttamente nel merito delle ragioni che avrebbero effettivamente sancito la separazione. La modella, in alcune interviste del passato, ha fatto riferimento ad una decisione brusca del conduttore che da un momento all’altro avrebbe palesato la sua volontà di chiudere la relazione a dispetto del figlio – Leonardo – nato dal loro amore.

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli: “Con nostro figlio Leonardo…”

Per Ariadna Romero – ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli – il colpo è stato piuttosto duro: “Ho sentito il mondo crollare…”, raccontava in passato. Purtroppo anche il piccolo Leonardo – figlio della coppia – pare sia stato motivo di discussione tra i due in relazione al tempo concesso al papà. “Prima era presente, poi non c’è più stato” – raccontava tempo fa l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli – “Ma io non l’ho mai portato via da lui”.

“Andiamo due volte all’anno a Miami, mi manca vivere con lui la quotidianità. Presto conoscerà il fratellino…”, parlava così Pierpaolo Pretelli nell’intervista recente a Domenica In proprio in riferimento al rapporto attuale con il suo primo figlio, Leonardo, nato dal rapporto con l’ex fidanzata Ariadna Romero. Nessuna stoccata alla sua vecchia fiamma ma dalle sue parole si evince come la scelta della modella di trasferirsi con il piccolo negli USA abbia comunque ridotto non poco la possibilità del conduttore di trascorrere del tempo con il proprio figlio.

