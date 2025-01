Mara Venier e la gaffe con Pierpaolo Pretelli: “Sei diventato papà” ma in realtà…

È ritornato a Domenica In, Pierpaolo Pretelli ma questa volta da ospite ed ha concesso una lunga intervista a Mara Venir in cui oltre a ripercorrere la sua breve carriera televisiva si è sbilanciato molto sulla sua vita privata, sull’amore per figli Leonardo e Kian nato da poche settimane e per la compagna Giulia Salemi: “Ho trovato la metà che mi sostiene, aiuta e rispetta e quindi ho pensato fosse giusto fare un figlio. È una persona di sani principi, che ha tanti valori e che si spende tanto.”

A Domenica In Pierpaolo Pretelli ha ripercorso la nascita dell’amore con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello. “Lei mi faceva ridere tanto, ci prendiamo tanto in giro penso che il segreto del nostro rapporto sia il non prendersi mai sul serio, ridere e scherzare abbiamo molti punti in comune.” ha confessato Pierpaolo Pretelli ironizzando sul fatto che è meglio che li non cucini e poi ha aggiunto che hanno voluto mettere al mondo un figlio proprio per coronare il loro rapporto. Durante la chiacchierata c’è stato spazio anche per una gaffe di Mara Venier a Domenica In che rivolgendosi a Pierpaolo Pretelli ha annunciato: “Sei diventato papà!” prima di venire corretta da quest’ultimo che papà lo era già, avendo un figlio di 7 anni.

Domenica In, l’intervista di Pierpaolo Pretelli divide il web

Attualmente impegna in teatro con lo spettacolo Rocky di Luciano Cannino, con Giulia Ottonelli, Pierpaolo Pretelli ha confessato di aver scoperto l’amore per il teatro e di voler seguire su questa strada. Insomma è un momento d’oro per l’ex Velino di Striscia la notizia ed ex concorrente del Grande Fratello, sempre più innamorato dalle sua Giulia Salemi con un figlio piccolo appena arrivato, Kian, a cui ama fare da ‘mammo’ come lui stesso ha ammesso ed il figlio Leonardo con cui ha un ottimo rapporto. “Vorrei tanto fermare il tempo e godermi Kian” ha ammesso Pretelli aggiungendo che gli manca molto il non poter vivere con Leonardo che abita con la madre negli Stati Uniti e che vede solo due volte l’anno. Infine va segnalato che poche altre volte un’intervista a Domenica In ha diviso nettamente in due il web. Alcuni lo hanno osannato eccessivamente mentre altri hanno sottolineato come sia esagerato dedicarli un blocco così lungo considerando la sua ancora acerba carriera.