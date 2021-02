Ariadna Romero e Gregoraci, aereo per loro al GF Vip/ La Salemi reagisce male, poi…

Continuano a volare aerei con dediche per Elisabetta Gregoraci sopra la Casa del Grande Fratello Vip. Anche oggi 5 febbraio, a poche ore dalla nuova diretta, sulla Casa arriva una dedica per l’ex gieffina – ormai fuori da mesi – che non è però esclusiva. Nel messaggio dei fan viene infatti inclusa l’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero. “Eli & Ari donne top. We love you, Romeraci” recita lo striscione volato sopra Cinecittà.

Un messaggio che ha però messo in crisi Pierpaolo e soprattutto Giulia Salemi che inizialmente ci ha scherzato su ma è parso chiaro sul volto di entrambi il velo di delusione. Sono però bastati pochi minuti affinché volasse sulla Casa un altro aereo, stavolta però dedicato proprio ai Prelemi. I due hanno ritrovato il sorriso e si sono abbracciati complici e felici.

Ariadna Romero commenta l’aereo per lei al Grande Fratello Vip: “Sto tremando!”

La scena ha però indispettivo Tommaso Zorzi che, in separata sede, ha commentato in tomo pungente: “Neanche nelle peggiori telenovelas, basta un aereo e stanno depressi per mezz’ora. Non si può essere così in balia di ciò che la gente pensa di loro: è una relazione fatta per il consenso o fatta perché stanno bene insieme?” Poco dopo, Zorzi si è poi rivolto a Pierpaolo, dicendogli: “Non è un aereo contro, non hanno detto “Giulia crepa””. Intanto Ariadna Romero, venuta a sapere dell’aereo dedicato a lei e alla Gregoraci dai fan, è intervenuta su Instagram, dicendosi felicissima: “Io sto tremando. Ho gli occhi rossi, ho pure pianto! Non sono neanche un concorrente di questa edizione, non ci potevo chiedere. Grazie di cuore. Mi sono dovuta sedere per terra, è troppo”. Infine ha chiesto che non vengano fatte polemiche: “Voglio chiarire una cosa: sono partiti commenti e frecciate. Questo è un aereo d’amore. Non sporcatelo”.



