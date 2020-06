Tiziano Ferro intervista Lady Gaga/ Diretta su Rtl: “ispirato dalla sua generosità”

Pubblicità

Tiziano Ferro ha intervistato, in esclusiva per Rtl e Vanity Fair, Lady Gaga in occasione della pubblicazione del suo sesto album “Chromatica”. Poco prima che inizasse la quarantena, il cantautore di Latina ha raggiunto la popstar nel suo studio raccogliendo le sue emozioni, le sue idee, ma soprattutto scoprendo non solo l’artista che tutti conoscono, ma la donna generosa che ha conquistato il suo cuore. “Una donna meravigliosa che ha l’Italia nel sangue e nel cuore e che mi ha fatto sorridere e riflettere. Come spero succederà anche a voi quando leggerete, vedrete e ascolterete quest’intervista”, ha scritto Ferro su Instagram pubblicando una foto in cui posa accanto a Lady Gaga. Il giorno per ascoltare tutto è finalmente arrivato: l’intervista, infatti, sarà trasmessa oggi, mercoledì 3 giugno, alle 15 su Rtl.it.

TIZIANO FERRO INTERVISTA LADY GAGA: “GENEROSA IN TUTTO”

Lady Gaga, ai microfoni di Tiziano Ferro che, per l’occasione, ha indossato i panni dell’intervistatore, si è raccontata a 360 gradi partendo da Chromatica, l’album che l’ha salvata e con cui spera di lanciare un messaggio di positività al mondo. «Quando ho cominciato a scrivere questo album non stavo per niente bene e Bloodpop, con cui stavo lavorando, veniva su di sopra, in cucina, e mi diceva: coraggio, andiamo al piano di sotto a scrivere una canzone. Io non volevo, ma lui insisteva, come in Tough Love: sono una ragazza italiana e so come funzionano le cose», ha raccontato Gaga a Tiziano Ferro. Un incontro magico quello tra la popstar americana e l’artista italiano che ha dato vita ad un momento assolutamente imperdibile e che ha arricchito lo stesso Tiziano come si legge su Vanity Fair: «Sono entrato nello studio di Lady Gaga da estimatore e ne sono uscito ispirato, dalla sua generosità artistica ma soprattutto umana, che sgorga da ogni singola risposta che mi ha dato».





