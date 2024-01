Ariana Grande, fan in visibilio per il ritorno/ Il nuovo singolo é “Yes and?”

Ariana Grande torna alla musica: il nuovo rilascio di “Yes and?”

“Yes, and?” é il nuovo singolo che segna il ritorno alla musica di Ariana Grande, tra le candidate eredi al titolo di nuova regina del Pop globale.

Il 2024 si apre con il tanto atteso ritorno della giovane Ariana, un comeback di una vera Grande star e icona nel panorama della musica di risonanza internazionale, per la gioia dei fan della americana. Quattro anni dopo Positions la cantante statunitense pubblica nella prima metà di gennaio 2024 il nuovo singolo, Yes and?, dopo i rilasci al di sotto delle aspettative generali nel segno della crisi global marcata dal Pop, sulla scia della pausa dalle scene musicali della reginetta Britney Spears (segnata dal lutto per la morte di un ballerino). E il sentiment predominante nel web, rispetto al nuovo rilascio, sembra dirsi un feedback più che positivo e che ben promette. Almeno per ciò che concerne le vendite musicali. Yes and?, il nuovo progetto musicale di Ariana Grande, può dirsi un prodotto del Pop allo stato puro, dal refrain particolarmente radiofonico e che risulta catchy, sin dal primo ascolto.

Questo, complice l’ispirazione all’iconica hit di Madonna, dal titolo Vogue, di cui Yes and I? sembra voler riproporre in una chiave moderna diverse peculiarità, sia dal punto di vista prettamente musicale che dal punto di vista dell’estetica. É intanto caricato sull’account attivo su YouTube di Ariana Grande il video ufficiale del nuovo singolo, Yes and I?.

Web in tilt per il nuovo singolo di Ariana Grande

E tra le annesse reaction del fandom della popstar americana, che tra le interazioni social si dichiara perlopiù al settimo cielo per il nuovo rilascio musicale, intanto, Ariana Grande segna un feedback particolarmente positivo. Tanto che c’é chi, tra gli utenti nel web, sarebbe pronto a scommettere che Ariana Grande possa rivelarsi la nuova salvatrice del Pop, su scala globale: “Ariana Grande is about to save POP music once again!”, “Ariana Grande salverà il pop ancora una volta”, esclama un commento aggregante rilasciato a margine delle immagini del nuovo video musicale.

