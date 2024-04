Arianna Alessi, chi è la moglie di Renzo Rosso/ “La spalla per ogni situazione, condividiamo tutto”

Chi è Arianna Alessi, compagna di Renzo Rosso

Arianna Alessi è la moglie di Renzo Rosso e madre Sydne, l’ultima figlia dell’imprenditore che ha altri sei figli. Laureata in economia e Legislazione all’Università Bocconi di Milano, ha lavorato sempre nell’ambito di operazioni straordinarie ed oggi è amministratore delegato di Red Circle Investments e di Brave Wine, oltreché vice presidente di OTB Foundation. Una donna in carriera che è riesce a conciliare la sua vita privata con quella professionale. Quello di Arianna Alessi è stato un percorso importante durante il quale sono stati importanti anche le delusioni e i fallimenti come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 APRILE 2024/ Valery si autoelimina: la reazione di Daniele

La sua è una famiglia di imprenditori e per Arianna Alessi non è stato facile riuscire a conquistare il proprio posto nel mondo del lavoro avendo dovuto superare diversi pregiudizi. “Purtroppo, banalmente, l’essere donna e la sottointesa necessità di dover per forza dimostrare di essere anche capace e intelligente, per essere solo presa in considerazione. Ho avuto una storia che purtroppo mi ha dato un buon insegnamento a riguardo: la mia famiglia è una famiglia di imprenditori con una forte mentalità patriarcale, mi hanno chiuso la porta in faccia senza altro motivo se non quello di essere donna“, ha spiegato a Vanity Fair nel 2023.

Sergio Caputo, chi è e carriera/ Il successo e il rapporto con Sanremo: "Dal 1998 mai più invitato"

Arianna Alessi e l’amore con Renzo Rosso

Quella tra Renzo Rosso e Arianna Alessi è una storia che dura da più di quattordici anni e che, dopo la nascita della figlia Sydne, è stato coronato da un matrimonio segreto annunciato solo quando i due erano già marito e moglie. I due hanno pronunciato il fatido sì il 22 marzo, giorno del compleanno di lei, a Miami. Intervistato dal Gazzettino, l’imprenditore ha raccontato alcuni dettagli: «Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande giorno, eravamo solo noi due e la nostra piccola Sydne, il modo migliore per godercelo fino in fondo senza il classico sbattimento dei ricevimenti. Poi per un anno non abbiamo detto niente a nessuno».

"Amadeus lascia la Rai per il Nove": l'annuncio in diretta di Fiorello/ "A me nessuno ha offerto nulla"

Alcuni anni fa, parlando di Arianna, l’imprenditore aveva definito la compagna “bellissima, intelligente, con la quale finalmente condivido tutta la vita, la spalla per ogni situazione”, come riporta il Giornale di Vicenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA