Arianna David “Tra Biagio e Miriana il gelo”/ Patrizia Groppelli “Mi ha ha detto…”

Questa mattina nella trasmissione “Mattino Cinque” Arianna David ha espresso le sue perplessità in merito al rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due ieri sera si sono ritrovati nello studio del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione di Miriana. A giudizio di Arianna però i due si sarebbero mostrati freddi davanti le telecamere. Dopo che Federica Panicucci ha mandato in onda una clip di quei momenti, Arianna David ha voluto prendere la parola: “Se ci fate caso lei è stata più affettuosa con l’ex marito… Secondo me erano molto più belli insieme… In questa occasione Biagio era in imbarazzo… C’è stato gelo tra loro”. Arianna ha notato una maggiore complicità tra Miriana Trevisan e l’ex marito Pago lasciando intendere che l’abbraccio che la showgirl avrebbe dato in studio a Biagio D’Anelli era più da amica che altro: “Quando ami una persona ha un abbraccio completamente diverso…”. E’ poi intervenuta Patrizia Groppelli che ha fatto notare ad Arianna David un importante dettaglio: “Arianna…Se ci hai fatto caso lui quando è entrato ha detto ‘avrò tempo di innamorarmi di te’…”.

Arianna David ha poi ripreso la parola facendo una proposta a Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque: “Invitiamoli qui così ne parliamo calorosamente tutti insieme… Lanciamo questa sfida…”. In studio, anche Maria Monsè ha avanzato dei dubbi su questa coppia: “Non ci hanno emozionato… Io quando vedo certi baci mi emoziono… Quando ho visto il loro bacio non mi sono emozionata… Sono una romantica… Non mi è arrivato quell’amore”. Maria è apparsa scettica sul loro sentimento ma a quanto pare non è l’unica.

Durante la scorsa puntata di Mattino Cinque è scoppiata una lite furibonda tra Patrizia Groppelli e Biagio D’Anelli. Patrizia Groppelli ha accusato Biagio D’Anelli di non essere interessato realmente a Miriana come lui vorrebbe far credere. Patrizia ha voluto così smascherare l’opinionista: “Quando sei uscito dal GFVip mi hai detto che non sei interessato a Miriana perché è vecchia”. Biagio D’Anelli a quel punto ha replicato stizzito: “Non ho mai detto queste parole. Non ho mai detto che Miriana è vecchia”. Biagio ha smentito categoricamente quando detto da Patrizia. Alla discussione aveva preso parte anche Arianna David che ha svelato un retroscena su Biagio D’Anelli. Infatti Biagio l’avrebbe chiamata, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per ottenere delle informazioni su Miriana Trevisan.

Versione confermata poi da Emanuela Tittocchia che aveva ricevuto degli strani messaggi da Biagio. La Tittocchia avrebbe rivelato a Mattino Cinque che l’opinionista gli avrebbe inviato dei messaggi per chiedergli qualcosa in più sul conto di Miriana Trevisan. Federica Panicucci è apparsa sconcertata da quanto dichiarato in studio e ha chiesto però le prove di quanto dichiarato da loro. Prove che per il momento però non sono arrivate facendo sospettare che le opinioniste abbiano raccontato una versione dei fatti non riscontrabile nella realtà.



