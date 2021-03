Arianna, figlia Patrizia Pellegrino/ “Malattia rara: fa pochi passi ma è una fig*!”

Arianna, la figlia 22enne di Patrizia Pellegrino, oggi è stata ospite di Domenica Live insieme ad uno dei suoi fratelli, Tommaso, ed alla madre. La giovane sin da subito ha dovuto combattere per sopravvivere mostrando sin dalla nascita la sua grande forza. E’ stata la madre a spiegare in tv nel salotto di Barbara d’Urso il dramma che ha vissuto durante la sua gravidanza. Dopo aver perso un altro figlio è rimasta incinta di Arianna ma anche questa volta sono sopraggiunti i problemi. “Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso”, ha spiegato. “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”.

Arianna però ha dimostrato subito la sua tempra: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà”, ha aggiunto Patrizia. Oggi Arianna cammina, “fa pochi passi, abbiamo la sedia a rotelle”, ha precisato la madre, “ma molto autonoma, è la gioia più grande, intelligente, furba e sexy”. “L’ultima mia figlia, è nata con dei problemi di handicap, alla parte sinistra del corpo”, aveva detto Patrizia in una vecchia intervista a CristianiToday.it.

ARIANNA, FIGLIA PATRIZIA PELLEGRINO: LA SCOPERTA DEL TUMORE DELLA MADRE

Arianna insieme al fratello Tommaso sono quindi entrati nello studio di Domenica Live ed hanno potuto assistere ad un bel messaggio del loro fratello adottivo, Gregory, che ha fatto commuovere la 22enne: “Quando può sta sempre con me e ci tengo particolarmente”, ha spiegato. La padre ha insistito sul fatto che sia “una fig* pazzesca”. “La cosa che mi ha rafforzato di più è che ho avuto i miei problemi, tutti loro mi hanno aiutato e questo ti rafforza in famiglia e fa sempre tutto per me. Se siamo molto unite? Sì, perché viviamo insieme ma molte volte sto tanto tempo per conto mio”, ha commentato ancora la ragazza spiegando alla conduttrice la sua giornata.

Arianna ha poi voluto spiegare come ha appreso del tumore al rene della madre: “Io me lo ricordo benissimo, ero sul divano ed ho ricevuto prima la telefonata di Gregory che è più forte e mi ha detto che mamma aveva il tumore, al che sono crollata, io sapevo solo che doveva fare una visita. Poi mi ha richiamato lei e mi ha detto che era tutto vero e che lo avremo superato insieme, sono crollata ed ho pianto tanto”. Oggi però ha tranquillizzato mamma Patrizia dicendole che il brutto male non tornerà più.



