Arianna Mihajlović, moglie Sinisa/ Lui “la sola persona che ha più palle di me”

Arianna Mihajlović è la moglie di Sinisa Mihajlovic, ospite della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio 2020 su Canale 5. L’allenatore del Bologna è ospite di Silvia Toffanin dove racconterà della malattia che l’ha colpito la scorsa estate. Il campione, infatti, si è ammalato di leucemia, una battaglia che ha vinto e che è pronto a raccontare per la prima volta in tv. A stargli accanto in questi mesi così difficile la moglie Arianna Rapaccioni che non l’ha mai lasciato solo. Una donna importantissima per l’ex campione di calcio che alla stampa l’ha definita “l’unica persona che conosco che ha più palle di me”.

Arianna Mihajlović: dalla tv all’amore per Sinisa Mihajlovic

Bella, anzi bellissima Arianna Rapaccioni oramai è diventata per tutti Arianna Mihajlović. La moglie dell’allenatore del Bologna ha un passato nel mondo della televisione. A 20 anni, infatti, ha lavorato come soubrette partecipando a diverse trasmissioni di successo come “Luna Park”, il game show condotto da Pippo Baudo, Mara Venier e Fabrizio Frizzi. Nel 1995 incontra Sinisa Mihajlovic che sposa dieci anni dopo con un matrimonio celebrato con rito ortodosso. I due si sono incontrati per la prima volta dopo una partita della Sampdoria. Dal loro amore sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

