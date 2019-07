Arianna Rapaccioni, Viktorija e Virginia Mihajlovic/ Moglie e figlie: forza di Sinisa

Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa Mihajlovic nonchè madre dei suoi cinque figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Un amore grande quello tra l’allenatore e Arianna che, nato diversi tempo fa, si è rafforzato con gli anni. Bellissima e volto noto del piccolo schermo durante gli anni ’90, Arianna Rapaccioni, dopo l’incontro con Sinisa Mihajlovic, ha messo al primo posto la famiglia rinunciando alla carriera per sposare il ruolo di moglie e madre. Arianna ha sempre sostenuto il marito in tutte le sue scelte ed è lei la vera forza sulla quale Mihajlovic può contare. Con i suoi occhi e la sua bellezza con cui ha trafitto il cuore di Mihajlovic sin dal primo incontro avvenuto dopo una partita della Sampdoria allo stadio Olimpico, Arianna Rapaccioni è riuscita a scalfire quello che, agli occhi di tutti, è un uomo freddo. “Può sembrare freddo ma non lo è. È una brava persona che dà tutto per gli amici e per le squadre in cui lavora”, dichiarò qualche anno fa Arianna come riporta Il Secolo XIX.

Sinisa Mihajlovic: un legame indissolubile con la moglie Arianna e i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas

Sinisa Mihajlovic sta tenendo tutti con il fiato sospeso per le condizioni di salute che lo hanno costretto a dimettersi da allenatore del Bologna. L’ex calciatore che ha da poco compiuto 50 anni, può contare sull’appoggio della moglie Arianna Rapaccioni e dei suoi cinque figi Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas a cui è legatissimo come ha spiegato la Rapaccioni ai microfoni de Il Resto del Carlino: “Sinisa è legatissimo alle figlie, e ha valori sani. Mi dispiace che a volte passi per una persona dura, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. Ma mi lasci dire una cosa: non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui. Essere riservato e diretto è un pregio, una volta glielo rimproveravo, adesso so che è meglio così. E’ poco diplomatico perché pensa alla sostanza, alla lunga paga”. Dei cinque figli di Mihajlovic, le più conosciute dal pubblico sono Viktorija e Virginia che, durante l’esperienza sull’Isola dei Famosi, hanno dimostrato di avere un rapporto speciale con il padre.





