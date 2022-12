ARIANNA RAPACCIONI, MOGLIE SINISA MIHAJLOVIC: L’ADDIO STRUGGENTE/ “Ho capito subito…”

Le parole di Sinisa Mihajlovic sulla moglie Arianna

“Non pensavo neanche di sposarmi”: sono queste le parole dette da Mihajlovic nell’intervista rilasciata a Verissimo dopo il ritorno a casa in seguito al trapianto. “Quando l’ho vista ho capito che i nostri figli sarebbero stati bellissimi“, aggiungeva Sinisa che, negli anni della malattia si è affidato totalmente alla forza della moglie che non l’ha mai lasciato solo neanche quando alla sua porta hanno bussato per la prima volta gli attacchi di panico.

“Mia moglie è forte, è l’unica persona che conosco che ha più palle di me”, aveva confessato ancora a Silvia Toffanin prima di riabbracciare la donna che ha scelto di avere accanto e che ha stretto fino al suo ultimo giorno prima di affidarle i figli, frutto del loro e grandissimo amore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Arianna Rapaccioni ricorda il marito Sinisa Mihajlovic

Arianna Rapaccioni ha condiviso sui social un post per ricordare il marito Sinisa Mihajlovic scomparso ieri all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. La moglie ha postato sui social una foto che la ritrae sorridente accanto al marito e ha affidato delle parole struggenti: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”. Arianna ha dedicato alcuni versi di alcuni versi di ‘Romeo e Giulietta’, celebre opera di William Shakespeare. Alla didascalia ha aggiunto l’emoticon di un cuore rosso.

I due si erano conosciuti 27 anni fa quando Arianna era una showgirl. Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciuti negli anni ’90, quando lei lavorava in tv nel programma ‘Luna Park’. Arianna aveva raccontato: “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”. In quel momento Arianna decise di abbandonare la carriera per stare accanto alla famiglia. Sinisa Mihajlovic aveva espresso più volte riconoscenza nei confronti della moglie: “Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta”.

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, un amore lungo 27 anni

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno avuto due figlie, Viktorija e Virginia. Oltre a loro, l’ex allenatore aveva altri tre figli, Miroslav, Dushan, Nicholas, nati da una precedente relazione. Sinisa e Arianna avevano confermato il loro amore a giugno dello scorso anno in occasione dei 25 anni di nozze. “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…. Le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”, ha scritto Arianna Rapaccioni parlando del suo amore per Sinisa Mihajlovic, ritratto al suo fianco in una serie di foto tra cui una di quel 28 giugno del 1996. Il rito è stato celebrato nella Chiesa Stella Maris a Porto Cervo, alla presenza dei figli, di amici e parenti.

Poco più di un anno fa Sinisa era diventato anche nonno. L’annuncio della gravidanza aveva commosso tanto la famiglia, il suo papà soprattutto, ripreso a piangere di gioia per la notizia: “Ma state scherzando? Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere” erano state le sue parole, registrate in un video social che aveva commosso i follower.













