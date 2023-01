Arianna Rapaccioni vs Massimo Giletti per Mihajlovic?/ “Esigo silenzio e rispetto…”

Non solo dichiarazioni d’amore per Sinisa Mihajlovic. Sul profilo social della vedova Arianna Rapaccioni c’è spazio anche per un durissimo sfogo. «Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia… Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie», ha scritto in un post su Instagram pubblicando una foto in cui è si mostra in una posa imbronciata. Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti dalla moglie dell’ex calciatore, che nelle risposte ha specificato di non riferirsi ad un commento sui social.

Dedurre con chi ce l’abbia non è affatto semplice, anche perché ad oltre un mese dalla morte di Mihajlovic sono tantissimi gli interventi e le indiscrezioni. Ma secondo quanto riportato da Repubblica, l’obiettivo potrebbe essere Massimo Giletti, perché nei giorni scorsi, alla presentazione del suo libro, aveva parlato della morte dell’ex allenatore del Bologna con un retroscena che potrebbe aver suscitato la dura reazione di Arianna Rapaccioni.

PERCHÉ POTREBBE RIFERIRSI A MASSIMO GILETTI

«Prima che lui morisse sono andato a trovarlo. Si è detto che il Bologna avesse fatto una cosa brutta a mandarlo via. In pochi sapevano quello che stava vivendo. Lui non sapeva, perché sua moglie non ha voluto dirglielo, e non gliel’han voluto dire neanche i medici del Bologna, che però dovevano pensare alla società», aveva dichiarato Massimo Giletti, come ricostruito da Repubblica. Il conduttore di Non è l’Arena aveva aggiunto: «A volte scriviamo cose come “vigliacchi”, e invece era una forma di autotutela. L’hanno voluto licenziare perché non c’erano risultati buoni, invece era un modo per dire “gli ultimi due tre-mesi della tua vita vivili con tua moglie e i figli”, visto che non arrivava a Natale. Gliel’hanno imposto così, poi alla fine ha capito». Sui social e in tv non sono mancate negli ultimi tempi prese di posizione aspre contro il Bologna che, secondo Repubblica, a settembre aveva provato a convincere invano Mihajlovic a dimettersi per poi decidere di esonerarlo. Dunque, il quotidiano ipotizza che alcuni passaggi delle dichiarazioni di Massimo Giletti, a partire da quello in cui cita la moglie, siano stati vissuti come un’intrusione privata inaccettabile da Arianna Rapaccioni. Ma siamo appunto nel campo delle ipotesi.

