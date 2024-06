Chi è Arianna Mihajlovic, il lutto per la morte del padre Mimmo Rapaccioni/ “Un altro pezzo di cuore…”

Arianna Mihajlovic – moglie del compianto Sinisa Mihajlovic – ha annunciato la morte del suo amato padre Mimmo Rapaccioni lo scorso mese di aprile con poche parole ma estremamente toccanti e significative: “Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore”. Il commovente messaggio d’addio pubblicato sui social è stato posto a corredo di due foto decisamente importanti per la donna, in particolare quella del giorno del matrimonio con un altro pezzo del suo cuore andato via troppo presto, il marito Sinisa Mihajlovic.

Come racconta il Corriere della Sera, Arianna Mihajlovic ha perso il suo amato padre Mimmo Rapaccioni in momento dove il suo cuore era tutto dedicato alla felicità per una lieta notizia. Solo pochi giorni prima sua figlia Virginia Mihajlovic aveva infatti annunciato di essere incinta del suo secondogenito. Non c’è mai il momento giusto per affrontare un dolore tale come la morte di un genitore, ma sicuramente la circostanza avrà reso quel nefasto evento ancora più doloroso.

Arianna Mihajlovic, una vita dedicata alla famiglia: la carriera in tv ‘accantonata’ per amore

Arianna Mihajlovic ha un cuore grande, forte; diversamente non sarebbe riuscita ad andare avanti dopo le terribili notizie che hanno riguardato la sua famiglia. Solo due anni fa veniva a mancare il suo amore più grande, il marito Sinisa Mihajlovic. Lo scorso aprile è invece mancato suo padre, Mimmo Rapaccioni, il perno di un’intera vita e colui che sicuramente avrà contribuito a crescerla con i principi e valori conditi dalla bellezza dell’amore.

Arianna Mihajlovic ha più volte dimostrato come l’amore per la famiglia sia il baricentro delle sue prospettive. In passato decise di mettere da parte la sua carriera da modella e di personaggio televisivo proprio per dedicarsi al marito Sinisa Mihajlovic e alla costruzione di una famiglia felice. Non tutti sanno che nei primi anni ‘90 ebbe modo di farsi notare come valletta di Fabrizio Frizzi nel programma Luna Park. Arianna Rapaccioni ha poi deciso di accantonare la sua carriera professionale ed è tornata sul piccolo schermo solo nel 2020 per partecipare a Ballando con le stelle proprio con il compianto marito Sinisa Mihajlovic come ballerini per una notte.

