Ariete e “L’Ultima Notte”/ Dopo Summertime e Cornetto Algida, lo show a Battiti Live

Tanti gli ospiti di questa sera della nuova puntata di Battiti Live 2021, e grande spazio sarà dato, come sempre ai volti nuovi della musica, fra cui la giovane Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio. Grazie al suo talento riconosciuto all’unanimità, nel giro di un anno è riuscita ad affermarsi nel mondo delle note, nonostante la stessa sia solamente una classe 2002, quindi sia solo poco più che maggiorenne. Oltre ad essere autrice è anche una chitarrista, e fa del racconto diretto di se stessa un must nelle sue canzoni. A Battiti Live di oggi (puntata registrata il 29 giugno scorso), si esibirà con “L’ultima notte”, brano che su Youtube ha superato il milione di visite, e che narra le vicende di fine estate, dove l’allegria e un pizzico di malinconia e nostalgia come sempre si fondo in un’unica grande emozione.

“L’ultima notte può sembrare un brano ‘spensierato’ – ha raccontato recentemente la stessa Ariete come si legge sul sito di Radio Norba – ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.

ARIETE E L’ULTIMA NOTTE: TUTTO EBBE INIZIO A DICEMBRE 2019

Un brano, quello che ascolteremo stasera a Battiti Live 2021, che ha ricevuto grande visibilità anche perchè è divenuto la colonna sonora di una delle serie tv italiane più viste su Netflix, leggasi “Summertime”, di cui lo scorso 3 giugno è stata pubblicata la seconda stagione. Inoltre, la stessa canzone è stata scelta come sottofondo musicale dello spot di Cornetto Algida 2021.

Una carriera quindi luminosa quella di Ariete nonostante la giovane artista abbia mosso i suoi primi passi musicali di fatto due anni fa, ad agosto del 2019, quando pubblicò sul tubo “Quel Bar”. A dicembre 2019 fu quindi la volta di “01/12”, poi a maggio 2020 il suo ep d’esordio “Spazio”, serie di canzoni scritte dalla stessa cantautrice, prima di tutta una serie di successi ottenuti in seguito fra cui appunto quello de L’Ultima notte.

