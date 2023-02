Ariete, “Mare di guai”/ Debutto a Sanremo 2023 senza infamia e senza lode

Ariete, con il brano “Mare di guai” fatica a scalare posizioni a Sanremo 2023

Tra i tanti giovani presenti sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 Ariete era forse tra le più attese, forte di un seguito piuttosto ampio da parte delle nuove generazioni. La giovane artista è infatti considerata un astro nascente della scena rap al femminile, con un discreto successo confermato sia dagli streaming che dai commenti in rete. Con il suo brano “Mare di guai” ci si aspettava forse qualcosa di più a Sanremo 2023; complice l’inesperienza, la sua gara è stata finora relegata in un limbo tra mediocrità e labile sufficienza.

A partire dalla prima serata del Festival di Sanremo 2023, la performance di Ariete con “Mare di guai” non ha colpito particolarmente la sala stampa, oltre al giudizio della rete. L’11esima posizione si è trasformata in 20esima dopo la prima classifica generale. Tendenza simile anche dopo la terza e la quarta serata, che l’hanno vista occupare prima la sedicesima e poi la diciottesima posizione. La giovane artista tanto acclamata dalla generazione Z è stata forse penalizzata dall’inesperienza, come dimostrato dal controllo vocale spesso carente e da una forza interpretativa apparsa a più riprese come bloccata e poco incisiva.

Il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2023 per Ariete, con il brano “Mare di guai”, non ha dunque trovato particolari apprezzamenti dalle varie parti giudicanti. I dati esterni alla competizione sembrano però invertire la tendenza; la giovane artista occupa infatti l’11esima posizione nella classifica ufficiale delle canzoni della kermesse più trasmesse in radio. Trend confortante anche per quanto riguarda gli streaming; tredicesima su Spotify e 14esima su Amazon Music. Applaudita dunque la scelta canora, meno il suo approccio nel merito della gara.

I numeri tra radio e streaming di Ariete, con “Mare di guai”, in un certo senso confermano la maggioranza dei giudizi sul suo percorso al Festival di Sanremo 2023. Per quanto il suo atteggiamento nel merito della kermesse sia stato a ridosso della mediocrità sia per qualità vocale che per intensità dell’interpretazione, il testo è stato comunque giudicato in maniera positiva. Il sound particolarmente radiofonico ha trovato conferme a dispetto dell’esito della gara, ma per la finale è difficile credere che Ariete riesca a stravolgere l’andamento visto fino ad ora.











