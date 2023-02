Video clip ufficiale “Mare di guai”, di Ariete/ Sanremo 2023, immagini evocative

Ariete: il video clip ufficiale di “Mare di guai”, la reazione dei fan

Il video clip ufficiale di “Mare di guai”, brano portato dalla cantante Ariete al Festival di Sanremo 2023, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio e in un solo giorno conta quasi 200.000 visualizzazioni. Dopo la “delusione” dei fan di Ariete per la posizione in classifica del brano nelle prime serate del Festival di Sanremo 2023, vedere il video clip di Mare di guai di Ariete ha riportato in loro la gioia. Ariete (Arianna Del Giaccio), classe 2002, nonostante la giovane età non ha mai deluso il pubblico dato che i suoi testi e la sua musica sono sempre stati carichi di emozioni contrastanti, malinconiche e forti e “Mare di guai” non fa eccezione.

"MARE DI GUAI" TESTO COMPLETO CANZONE ARIETE SANREMO 2023/ Il silenzio dopo l'amore

Il brano vede anche il contributo del cantautore Calcutta, molto apprezzato nel panorama musicale e soprattutto dai giovani che dopo aver ascoltato il brano della cantante, sui social hanno commentato: “L’impronta di Calcutta si sente” apprezzando molto la “collaborazione” tra i due artisti. La produzione del brano è di Dardust e il videoclip ufficiale di Mare di guai è stato diretto da Enea Colombi, è un racconto molto attuale accompagnato da una grande atmosfera visiva che ha portato per tale motivo a un grande apprezzamento da parte del pubblico, che rivede perfettamente il testo e la melodia della cantante nelle immagini rappresentate nel videoclip.

ARIETE, "MARE DI GUAI"/ Amadeus si sbilancia: "E' nata una nuova stella"

Il video clip ufficiale di “Mare di guai” di Ariete: le immagini evocative e la “ragazza misteriosa”

I fan di Ariete hanno già colto l’affinità tra il testo di “Mare di guai” e il video clip ufficiale . Il brano, che parla di una relazione finita raccontata in un’ottica introspettiva, viene valorizzato da immagini evocative e dal grande movimento presente all’interno del videoclip. Il video musicale di “Mare di guai” si apre con l’immagine di forte impatto di una ragazza col casco che si è schiantata sul parabrezza di una macchina grigia, poi un susseguirsi di scene che raffigurano Ariete all’interno di una casa, immagine che riporta perfettamente sia le parole del brano che le emozioni riflessive e malinconiche che la cantante voleva trasmettere.

ARIETE A SANREMO 2023/ "Mare di guai" cattura con la sua dolcezza

Alla figura di Ariete si contrappone all’interno del video quella della ragazza col casco, che corre, scappa via da qualcosa o verso qualcosa e che solo nelle ultime immagini della clip, mentre continua a correre, “urta” contro Ariete. Alla base del videoclip oltre alle immagini di forte impatto sono soprattutto le emozioni e il fil rouge celato tra la ragazza misteriosa e la cantante. Evocative sono anche le ferite riportate dalla ragazza col casco e lo sguardo malinconico di Ariete che mostra perfettamente ai fan i sentimenti che prova.

Video clip ufficiale Mare di guai di Ariete



© RIPRODUZIONE RISERVATA