Arisa/ “A Ballando con le Stelle avevo una motivazione in più, con Vito Coppola…”

Arisa ne Il meglio di Domenica In

L’ospitata di Arisa a Domenica In è stata al centro della puntata di oggi de Il meglio di Domenica In. Dopo aver rivisto l’esibizione della cantante sulle note del suo ultimo singolo, Arisa si è raccontata a Mara Venier. La sua ospitata avvenne proprio all’indomani della vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola. “E’ stato bellissimo, mi ha dato tantissimo veramente. Poi era una cosa sulla quale non contavo”.

La cantante ha ricordato la sua partecipazione ad un precedente programma: “Qualche tempo fa ho fatto questo reality, Monte Bianco, per scalare le montagne, ma anche lì non ci contavo. Invece qui ogni settimana diventava sempre più importante, poi il fatto che Milly ha permesso di promuovere il mio disco ha fatto sì che io avessi una motivazione in più. Ma se non avessi avuto Vito al mio fianco non sarei riuscita”, ammise.

Arisa e la sua Cuore dedicata a Mara Venier

In quella circostanza Arisa aveva evitato di parlare di Vito Coppola e di quello che c’era tra loro, limitandosi ad ammettere l’affetto reciproco. Le telecamere di Domenica In si erano recate a Pignola dove avevano raccolto le opinioni e i complimenti dei concittadini. Per l’artista anche un messaggio da parte della sua professoressa che aveva espresso tutto il suo affetto. “Grazie infinite, non ha vedevo da moltissimi anni!”, ha aggiunto.

Arisa ha infine ammesso di aver tratto ispirazione proprio dalla sua professoressa Alfonsina nella sua prima esibizione sanremese, prima di cimentarsi nell’esibizione di Cuore, senza specificare a chi avrebbe voluto dedicarla, destinandola infine alla padrona di casa.

