Arisa, addio a Vito Coppola per Lucrezia Lando?/ Parla il ballerino: “L’amicizia…”

Arisa e Vito Coppola: tutto finito?

Arisa e Vito Coppola, dopo essersi conosciuti e innamorati a Ballando con le stelle, per settimane, dopo la fine del programma di Milly Carlucci, sono stati inseparabili mostrandosi spesso insieme sui social. Un rapporto che aveva conquistato anche i fan della cantante che, con Vito, ha spesso dato vita a simpatici siparietti durante l’ultima edizione de “Il cantante mascherato” di cui è stata giudice. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi nella vita privata di Arisa fino a quando non è arrivato il gesto social che ha allarmato gli ammiratori della cantante. Arisa, infatti, ha smesso di seguire su Instagram Vito.

Come se non bastasse, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un avvistamento di Vito Coppola in compagnia di Lucrezia Lando, altra ballerina di Ballando con le Stelle. Poco dopo, Lucrezia ha smesso di seguire anche la Lando e, così, ieri, nel corso di una diretta Instagram, Vito Coppola ha fatto chiarezza su tutta la situazione.

Vito Coppola tra Arisa e Lucrezia Lando? Il ballerino di Ballando con le stelle fa chiarezza

Come riporta il portale Gossip e Tv, nel corso di una diretta Instagram, Vito Coppola ha chiarito la natura del suo rapporto con Lucrezia Lando, anche lei ballerina di Ballando con le stelle. Vito ha sottolineato “che il rapporto fra due persone di amicizia può anche essere normale” aggiungendo di aver scelto di parlare con i suoi followers “perché non vorrei ci fosse una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di ‘Rosy’. Io e Lucrezia siamo solo amici, abbiamo un bel rapporto“, ha chiarito il ballerino.

Vito, poi, ha spiegato di essere andato in un locale con Lucrezia e di aver ballato con lei essendo sia amici che ballerini. Nella diretta, poi, è intervenuta anche la stessa Lucrezia che, a sua volta, ha messo fine a tutti i rumors ribadendo di avere solo un rapporto d’amicizia con Vito.











