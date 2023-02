Arisa, chi sono gli ex fidanzati?/ Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo, Vito Coppola…

ARISA E LE STORIE CON GIUSEPPE ANASTASI E ANDREA DI CARLO

Arisa, senza dubbio tra le voci femminili più apprezzate d’Italia, ha vissuto fortune alterne in amore: ma chi sono i suoi ex fidanzati? In primis, ci fu Giuseppe Anastasi, cantautore siciliano che è stato legato alla cantante sino al 2010 e che, per lei, scrisse anche il brano che la rese popolare, “Sincerità”. Stando alle informazioni che circolano nel mondo del gossip, malgrado la fine del sentimento, i due sarebbero rimasti comunque in ottimi rapporti, tanto da continuare a lavorare assieme.

Dopo Anastasi, tra gli ex fidanzati di Arisa si annovera l’autore televisivo e manager Andrea Di Carlo, con il quale l’artista ha sfiorato addirittura le nozze, ma quei fiori d’arancio non sono mai effettivamente sbocciati. A “Domenica In”, il diretto interessato disse: “Se qualcuno mi avesse chiesto cosa mi rende felice avrei risposto lei. Non le lenzuola profumate. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome. L’amore è per i coraggiosi e io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Non ci sarà alcun matrimonio, passo e chiudo”.

ARISA E I SUOI EX FIDANZATI: L’AMORE FINITO CON VITO COPPOLA

Partecipando a “Ballando con le Stelle”, talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e poi vinto proprio da Arisa, quest’ultima conobbe il ballerino Vito Coppola, anch’egli presente nel novero dei suoi ex partner. I due, in pista e fuori, sembravano essere molto legati, tanto che il pubblico adorava la loro coppia e la stessa Arisa aveva parlato con grande speranza di questo nuovo amore. Tuttavia, la frequentazione è poi terminata, come ammesso dalla cantante su Instagram: “Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà, come l’influenza”.

Quell’amarezza, comunque, non è andata via, come confessato a “Verissimo” da Arisa: “Il mio cuore batte sempre, però poi non è detto che… A me piace sentirmi innamorata, però poi ho anche altri aspetti della mia vita. Quando il cuore batte a vuoto, e può capitare a tutti, mi dedico ad altro e aspetto che finisca di battere o che batta da un’altra parte”.











