Arisa è tornata alla musica con il nuovo singolo “Baciami stupido”, una canzone fresca e dal sapore estivo che ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: “è un modo per attirare l’attenzione di qualcuno senza fargli vedere che sei troppo interessata. Il brano racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere”. La cantante sta vivendo un momento perfetto anche nella sua vita privata e sentimentale visto che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Walter Ricci, 35enne di professione musicista e cantante jazz.

“Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste” – ha detto Rosalba Pippa sui social presentando ufficialmente il nuovo fidanzato. Per la cantante de La notte si tratta di un nuovo amore dopo l’annuncio matrimoniale di qualche tempo fa che tanto fece discutere.

Arisa ha un nuovo amore: “non aspetto uno che mi mantenga”

L’arrivo di Walter Ricci nella vita di Arisa è stato come un raggio di sole; la voce di “Sincerità”, infatti, dalle pagine del Corriere della Sera aveva si era sbottonata parlando del suo privato e rivelando: “vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di Sincerità. Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene”. La ricerca dell’uomo perfetto era arrivato con un annuncio matrimoniale pubblicato sui social a cui hanno risposto più di 1500 persone, ma Rosalba ha chiarito: “non aspetto uno che mi mantenga o mi risolva i problemi, ma che renda i momenti liberi più divertenti e smorzi quelli di tensione”.

Una cosa è certa, Arisa quando ama lo fa con tutto il suo cuore: “se sto con un uomo, ho occhi solo per lui. Se si guarda intorno o fa apprezzamenti su altre donne, ci soffro, non lo capisco. La verità è che l’amore non è una cosa per tutti”.