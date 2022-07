Arisa, dedica a sorpresa a Vito Coppola/ “Voglia di vederlo felice, la sua mancanza…”

Arisa e Vito Coppola: la dedica inaspettata della cantante

Non si spegne del tutto il gossip sulla cantante Arisa ed il ballerino Vito Coppola. L’ex coppia vincitrice di Ballando con le Stelle, dopo la fine dell’ultima edizione si era avvicinata sempre di più iniziando una relazione mai di fatto confermata da nessuno dei due se non dalle pagine di cronaca rosa. Il sentimento reciproco però è sempre stato visibile a tutti ma la loro storia d’amore ha anche vissuto continui momenti di alti e bassi fino a dirsi definitivamente addio. Nonostante questo l’affetto tra Vito ed Arisa è rimasto intatto e la riprova è la dedica che Rosalba Pippa gli ha recentemente dedicato.

In vista della nuova avventura di Vito Coppola che lo vedrà impegnato all’estero, Arisa gli ha dedicato una sua Instagram Stories in cui è immortalato lo stesso ballerino in procinto di partire. La cantante si è allora appellata ai suoi follower, scrivendo: “Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamolo solo e continuiamo a sostenerlo”. Era stato lo stesso Vito, nei giorni scorsi, ad aggiornare sui nuovi progetti che lo vedranno impegnato nella versione inglese del talent show di Rai1. Milly Carlucci, dunque, ha dovuto rinunciare alla sua presenza in occasione della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Arisa e le parole a Vito Coppola in vista della partenza

Vito Coppola in vista della sua nuova avventura fuori dai confini italiani potrà certamente contare sul grande sostegno di Arisa la quale ha dimostrato di nutrire nei suoi confronti un grande affetto. “La mancanza non supererà mai la voglia di vederlo felice”, ha scritto, accompagnando la sua Instagram Stories con l’hashtag I will thinking about you with love. Parole che sono solo la riconferma del tanto bene che si sono voluti e che continua a resistere nonostante entrambi abbiano deciso di prendere strade diverse.

Adesso sia Vito che Rosalba sembrano infatti essere concentrati sul proprio futuro professionale e se il ballerino sarà impegnato fisicamente e mentalmente con lo show inglese, Arisa potrebbe tornare anche lei in tv nel ruolo di insegnante della nuova edizione di Amici. Impegno, questo, che andrebbe ad unirsi a quelli di cantante, tra live e nuovo singolo.

