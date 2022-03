Arisa/ “Dopo un po’ mi stufo di me e voglio essere altro”, il tifo di Vito Coppola

Gradito ritorno a Domenica In con Arisa, che dalla Cina ha portato un dono a Mara Venier. Anche la conduttrice ha notato il dimagrimento della cantante: “Mi dite tutti la stessa cosa, ma sono i capelli neri che sfilano”. Immancabile un omaggio alla carriera di Arisa, con i suoi maggiori successi musicali. Tanti momenti di vita diversi ma anche una trasformazione fisica e dio look. Perché cambia così tanto spesso? “Per me è una cosa abbastanza inconscia. Dopo un po’ mi stufo di me e voglio essere un’altra”.

Di recente Arisa è andata a Pechino per la chiusura delle paralimpiadi per riportare la bandiera italiana nel nostro Paese che accoglierà nel 2026 la prossima edizione. “Sapessi quanto è bello cantare l’inno di Mameli… ma qui ero in playback però!”, ha ammesso, facendo sorridere la conduttrice.

Arisa ed il tifo di Vito Coppola

Mentre lei cantava a Pechino, Vito Coppola la guardava in tv facendo emozionato il tifo per Arisa. La grande popolarità per il ballerino è arrivata con Ballando con le Stelle ma dietro al suo lavoro c’è anche tanto sacrificio: “La danza sportiva è uno sport di nicchia non tanto conosciuto. Prima di arrivare in tv è un po’ nascosto alle telecamere, ma c’è molto sacrificio, passione, viaggi e lavoro”, ha spiegato. Il mondo della televisione è un’altra cosa: “A me piace tantissimo. Mi sono trovato accolto da chiunque, non immaginavo fosse così. Ho trovato questo senso di famiglia, accoglienza, calore…”.

Arisa e Vito si sono poi cimentati insieme cantando sulle note del brano che li ha visti protagonisti a Ballando con le Stelle. Successivamente la cantante si è cimentata accompagnata al pianoforte sulle sue più belle canzoni scelte dal pubblico da casa.

