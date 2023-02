Arisa, Gianluca Grignani “Sono contento, vedo il futuro con lei…”/ Tra i duetti più attesi di Sanremo 2023

ARISA, OGGI DUETTO CON GIANLUCA GRIGNANI: “SPERO DI ESSERE ALL’ALTEZZA”

Arisa (Rosalba Pippa), cantante e insegnante di Amici di Maria de Filippi, affiancherà Gianluca Grignani nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione i due porteranno uno dei brani più belli e famosi di Gianluca Grignani: “Destinazione Paradiso”. Su Instagram Arisa aveva pubblicato degli scatti insieme a Gianluca e aveva scritto: “Destinazione paradiso un brano eterno scritto e interpretato da uno dei più grandi artisti del nostro tempo, davvero onorata caro Gianluca Grignani di essere al tuo fianco in questo meraviglioso viaggio, spero di essere all’altezza del tuo immenso talento” e poi aveva concluso scrivendo “Believe in you” (Credo in te).

Grignani invece aveva raccontato il motivo che lo ha spinto a scegliere Arisa per questo evento così importante: “Lei l’ho sempre seguita. Non l’ho mai inquadrata, mi ricorda un po’ Bob Dylan. Whitney Houston era un’artista, Arisa è un’artista. Io sono contento di lavorare con Arisa perché vedo il futuro con lei. Per vivere devi metterti in difficoltà. L’insicurezza è da giovani, la certezza è vecchia”.

ARISA A SANREMO 2023: E ASPETTATIVE DEL PUBBLICO E LA LITE AD AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Quello di Arisa e Gianluca Grignani è probabilmente uno dei duetti di Sanremo 2023 più atteso dal pubblico, sia per il passato turbolento di Grignani che per l’affinità musicale e umana che sembra essersi instaurata tra i due e ovviamente per le loro voci! Il pubblico si aspetta da loro un grande duetto, atteso e in qualche modo inaspettato. Per Arisa calcare il palco dell’Ariston è qualcosa di estremamente emozionante, la cantante infatti ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione al 59° Festival di Sanremo con il brano “Sincerità” vincendo la categoria “Nuove proposte” e poi ha partecipato altre sei volte come concorrente arrivando seconda nell’edizione del 2012 con il brano “La Notte” e poi prima, aggiudicandosi la vittoria nel 2014 con il brano “Controvento”.

Oltre alla carriera musicale Arisa è anche una degli insegnanti di canto della scuola di Amici di Maria de Filippi in cui negli ultimi giorni, proprio a causa di una polemica attorno al brano di Arisa: “Sincerità”, lei e Cricca hanno litigato. La prof Arisa ha chiesto a Cricca di consegnarle il cellulare e scrivere delle barre sue, che lo rappresentino e lui abbastanza infastidito ha risposto affermando di non credere che i testi di Arisa siano esclusivamente suoi, cosa che ha molto offeso la cantante.











