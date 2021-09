Arisa è fidanzata?/ Dagli indizi social al matrimonio saltato con Andrea Di Carlo…

Arisa, apprezzata cantante italiana, sarà ospite nel pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre, della trasmissione “Da noi… a ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini e in onda su Rai Uno. Per l’artista sarà l’occasione giusta per parlare di sé, della sua carriera, dei suoi progetti professionali (è praticamente certa, ormai, la sua partecipazione all’imminente nuova stagione di “Ballando con le Stelle”, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci) e, presumibilmente, anche del momento che sta attraversando in amore.

Sappiamo, infatti, che lo scorso 2 settembre l’ex coach di Amici avrebbe dovuto sposare il suo manager, Andrea Di Carlo, ma quelle nozze non sono mai state celebrate. Anzi, dal Festival di Sanremo 2021 in avanti, la vita sentimentale di Arisa ha subìto scossoni continui. Il brano con cui ha preso parte alla kermesse canora matuziana, “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi D’Alessio, contiene, come da lei stessa ammesso, spiccate tracce autobiografiche.

ARISA È FIDANZATA? SUI SOCIAL…

Successivamente, in un’intervista a “Domenica In”, Arisa aveva sostanzialmente confermato la fine della sua storia con Di Carlo, nonostante gli volesse ancora molto bene. Poi, però, improvvisamente, nei mesi scorsi era comparso un post su Instagram – poi rimosso dalla cantante – nel quale la si vedeva in una foto social insieme ad Andrea Di Carlo, corredata dalla seguente didascalia: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”, con annesso tag al fidanzato (ex?), che reggeva in mano uno specchietto in quella istantanea.

Quest’ultima, però, come detto, è poi sparita e Arisa non ha più effettuato riferimenti alla loro relazione sui social, dove, in verità, qualche indizio potrebbe essere comparso, seppur in maniera molto velata. Ad esempio, soltanto una settimana fa, la donna si è fatta immortalare con in braccio un bellissimo cane, scrivendo “L’amore è…” seguito dalle emoticon che raffigurano, appunto, i quattrozampe. In questo momento l’unico sentimento di passione e di affetto presente nella sua vita è quello nei confronti del suo animale? Non è detto. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, rivela che la coppia si ama di nuovo e sarebbe tornata insieme: mistero. Probabilmente oggi ne sapremo di più…



