Arisa e Gli Autogol/ La cantate ai Seat Music Awards prima di Ballando con le stelle

Arisa e Gli Autogol questa sera, saranno tra i protagonisti della seconda serata dei Seat Music Awards 2021. Per Arisa sarà l’occasione per tornare su Raiuno in attesa del debutto come concorrente di Ballando con le stelle 2021 dopo l’addio ad Amici di Maria De Filippi. La cantante che ha spiazzato tutti cambiando nuovamente look e sfoggiando nuovamente una testa rasata, dopo aver regalato ai fans nuova musica, è pronta a tuffarsi in una nuova esperienza che le permetterà di mostrare un lato nuovo della sua personalità.

Prima di cominciare ufficialmente l’avventura come concorrente di Ballando con le stelle e trasformarsi in una ballerina, Arisa, questa sera, è pronta a far cantare e ballare tutto il pubblico dell’Arena di Verona. Considerata una delle voci più belle della musica italiana, questa sera, insieme agli Autogol, è pronta a stupire i telespettatori di Raiuno.

Gli Autogol e la voglia di divertire

La caratteristica principale de Gli Autogol invece è la voglia di parodia, l’umorismo e la grande passione per il calcio. Durante una loro recente intervista si sono dichiarati contenti del loro programma in radio e di quanto siano apprezzati e seguiti. La loro arma vincente è dettata dalla facilità di giocare con il “calcio”. Affrontare i temi più scottanti ci diverte molto hanno asserito, soprattutto quando parliamo di calcio mercato e di tradimenti di alcuni giocatori nei confronti delle loro vecchie squadre.

L’idea di proporre un inno alternativo per gli Europei era nato lo scorso anno e il pensiero è subito andato a Dj Matrix e Ludwig con i quali avevano già collaborato in passato. Per quanto riguarda la voce femminile, stando a quanto dichiarato dai tre, il pensiero è andato subito ad Arisa perché spontanea allegra e tanto brava.

Video, Coro azzurro la canzone per gli europei di calcio di Arisa e Gli Autogol





