Seat Music Awards 2021/ Diretta e scaletta cantanti: omaggio a Raffaella Carrà

Seat Music Awards 2021: diretta e anticipazioni prima serata

Giovedì 9 settembre, alle 20.35 su Raiuno, si riaccende la luce sull’Arena di Verona. Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i Seat Music Awards 2021 davanti al pubblico che torna a riassaporare il sapore della musica live dopo l’edizione dello scorso anno svolta all’interno di un’Arena di Verona totalmente vuota. Stasera e domani, i conduttori accoglieranno sul palco i grandi protagonisti della musica che, nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno collezionato dischi d’oro e di platino.

Ci saranno, tuttavia, anche i protagonisti della prossima stagione televisiva come Amadeus, direttore artistico e conduttore di un Festival di Sanremo che è entrato nella storia e Maria De Filippi. Oltre al doppio appuntamento di oggi e domani, poi, i Seat Music Awards saranno protagonisti anche della domenica pomeriggio. Il 12 settembre, infatti, sempre dall’Arena di Verona, Nek racconterà il viaggio musicale in compagnia di tanti amici e colleghi.

Omaggio a Raffaella Carrà, Stefano D’Orazio e Gino Strada

L’edizione 2021 dei Seat Music Awards si aprirà con l’omaggio alla grandissima Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio. Nel corso del grande evento, inoltre, ci sarà anche l’occasione per ricordare Stefano D’Orazio. Sul palco dell’Arena di Verona sono attesi Roby Facchinetti e Red Canzian. In scaletta è prevista anche la presenza di Dodi Battaglia, ma non c’è ancora certezza a causa della morte della moglie di Battaglia, Paola Toeschi, avvenuta pochi giorni fa.

Fiorella Mannoia, invece, ricorderà Gino Strada mentre Andrea Bocelli sarà presente sul palco per un progetto di solidarietà che sta portando avanti con la Fondazione Andrea Bocelli Foundation.

La scaletta cantanti Seat Music Awards 2021

Gli artisti che saliranno sul palco dei Seat Music Awards 2021 durante la serata del 9 settembre sono: Alessandra Amoroso, Amadeus, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood & Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio E Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7Even, Alessandro Siani, Zucchero.

Come vedere la diretta streaming di Seat Music Awards 2021

La prima serata dei Seat Music Awards 2021 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalla 20.35. Contemporaneamente è possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



