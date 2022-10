Arisa e le molestie subite: “È accaduto più volte nella mia carriera”/ “Ero già adulta”

Arisa in passato ha rivelato di avere subito delle molestie sessuali nel corso della sua carriera: la cantante ne ha parlato nel corso della trasmissione Belve, il programma di Rai 2 a cura di Francesca Fagnani che racconta storie di personalità forti – soprattutto donne – del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. È stata proprio la conduttrice a domandarle se nella sua vita avesse mai ricevuto delle attenzioni indesiderate.

“Sì, mi succede spesso”, ha risposto la cantante. Inoltre, ha ammesso che c’è stato un episodio, in particolare, che l’ha turbata più degli altri. “Ero già adulta”. Rosalba Pippa, questo il suo nome all’anagrafe, tuttavia, non se l’è sentita di scendere nei dettagli di quanto vissuto. L’intervista è dunque andata avanti su altri temi. “Lei si è abbastanza emozionata e mi ha detto che ha subito molestie. Poi però non riusciva a parlarne e quindi siamo andate avanti. Abbiamo ovviamente affrontato altri argomenti, anche leggeri o più profondi”, ha raccontato successivamente la giornalista a Un giorno da pecora.

Arisa ha subito molestie: “È accaduto più volte nella mia carriera”. Il rapporto con gli uomini

Se, da un lato, Arisa non ha voluto approfondire il tema delle molestie, seppure ammettendo di averle subite in alcuni momenti della sua carriera musicale, dall’altro lato la cantante ha in diverse occasioni parlato del suo rapporto con gli uomini, sia in termini positivi sia in termini negativi. Poco tempo fa, in particolare, ha rivelato di avere vissuto una grande delusione e di avere ormai poca fiducia nel sesso opposto. “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Sono in convalescenza, non voglio più soffrire”, ha detto in una intervista a Vanity Fair.

Il riferimento, in particolare, in questo caso è alla fine della relazione con Vito Coppola. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”, ha concluso.











