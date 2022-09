Arisa e Vito Coppola, ritorno di fiamma?/ “Mai stata scritta la parola fine”

Arisa ancora innamorata di Vito Coppola? “Chi la conosce bene sostiene…“

Chi ha seguito la precedente edizione di Ballando con le stelle conosce bene il profondo legame che si è instaurato tra Arisa e Vito Coppola. Oltre ad essere stati i vincitori a sorpresa, i due hanno anche stretto un bellissimo legame di amicizia, sfociato presto in qualcosa di più. Negli ultimi mesi la coppia si è poi allontanata, ma non sono mancati i messaggi e le dediche di affetto e di stima, con il dolce messaggio social condiviso dal maestro di ballo il giorno del compleanno della cantante.

Ma per Arisa questo può diventare davvero un periodo indimenticabile. È stata infatti reintegrata nel cast di Amici nel ruolo di insegnante di canto, tornando nel talent show di Maria De Filippi dopo un anno di assenza. Sta inoltre lavorando al suo prossimo progetto discografico e soprattutto, come rivela la rivista Oggi, il suo cuore batterebbe ancora per il suo Vito: “Pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora profondamente legata a lui […] Chi la conosce bene sostiene che sia tuttora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine“.

Arisa e Vito Coppola: il filo che li unisce da Ballando con le stelle

C’è dunque ancora speranza di vedere Arisa e Vito Coppola insieme, felici ed innamorati? La coppia conosciutasi e nata a Ballando con le stelle ha fatto sognare tutti, con i telespettatori che si sono appassionati alla loro genuina amicizia sfociata poi in qualcosa di più profondo. La cantante è ora divisa tra i mille impegni professionali, da Amici alla preparazione di un nuovo progetto, mentre lui ha dato l’addio al dance show di Rai1 per tuffarsi in un’altra avventura, nel programma televisivo inglese Strictly Come Dancing in onda sulla BBC.

Il filo che li unisce, però, in fondo non si è mai realmente spezzato. I passi a due sulla pista di Ballando, l’incrocio di sguardi, la passione e la complicità palesata hanno portato i due, da perfetti sconosciuti sino a quel momento, ad avvicinarsi sempre più. E, sebbene apparentemente le loro strade si siano divise, c’è invece chi continua a scommettere su di loro. E i fan della coppia possono continuare a sognare.











