Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ Ex fidanzato di lei insinua dubbi “teatrini…”

Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Il gesto della cantante

Arisa e Vito Coppola stanno insieme oppure no? Nell’ultima ospitata a Domenica In, il ballerino conosciuto proprio nel corso della partecipazione della cantante a Ballando con le Stelle – con il quale la cantante ha fatto coppia sul palco – aveva parlato di un “legame molto forte” tra loro. I due continuano a non sbilanciarsi tanto, almeno a parole, ma con i fatti sembrerebbero essere già andati oltre. La cantante potentina sarebbe sul punto di cambiare definitivamente vita e trasferirsi… per amore? Stando all’ultima indiscrezione sul loro conto trapelata dal settimanale Oggi, infatti, Arisa potrebbe stabilirsi presto nella Capitale proprio per stare vicina al ballerino. Ecco cosa scrive in merito Alberto Dandolo: “Forse non tutti sanno che la poliedrica cantante lucana è pronta a trasferirsi stabilmente a Roma per stare vicina al suo nuovo amore”.

Andrea Di Carlo, chi è l'ex fidanzato di Arisa/ La stoccata a Vito Coppola e...

Che sia una storia d’amore o un’amicizia speciale non è dato sapere, ma nel frattempo, spiega ancora Dandolo, la frequentazione tra Arisa e Vito Coppola “procede tra alti e bassi”. Colpa della distanza o ci sarebbero i dubbi ad attanagliare la sempre riflessiva cantante? Ciò che appare certo è il forte affetto ed il legame esistente tra i due artisti e che avrebbe permesso a Rosalba Pippa di intraprendere un percorso di vera rinascita personale.

Arisa e Vittorio Coppola fidanzati? / Parla l'ex Di Carlo "Gay morning moment..."

Lo scoop a Detto Fatto: “già prima di Ballando con le Stelle…”

Intanto Arisa e di Vito Coppola continuano ad essere al centro del gossip nostrano per via di quel ‘non detto’ ma che in tanti avrebbero letto tra le righe della loro conoscenza. Sul loro conto sarebbe giunta una nuova indiscrezione sulla loro presunta storia d’amore. A lanciare uno scoop di portata tutt’altro che indifferente, ci ha pensato Jonathan nel corso della trasmissione Detto Fatto, durante la quale ha svelato: “A me è giunta voce che quello che si sarebbe dovuto consumare fu già consumato prima che iniziasse Ballando con le stelle”.

Arisa/ “Dopo un po’ mi stufo di me e voglio essere altro”, il tifo di Vito Coppola

L’opinionista del programma di Bianca Guaccero, quindi, avrebbe fatto intendere che il sentimento tra la cantante ed il ballerino sarebbe nato ancor prima della loro partecipazione al programma di Milly Carlucci. Ma cosa ci sarebbe di vero? Allo scoop non avrebbe dato alcun credito Rossella Erra, che ha invece ribadito come la storia tra Arisa e Vito sia nata con il passare del tempo proprio nello show di Rai1. La domanda ricorrente sul loro conto però sembrerebbe essere sempre la medesima: stanno insieme o no? In merito Jonathan ha commentato: “Non è chiaro in base a ciò che dicono”.

I dubbi dell’ex di lei: “Io non parlo ma…”

Nel frattempo, mentre sono in tanti a chiedersi se Arisa e Vito Coppola stanno insieme o no, ad intervenire nelle passate ore è stato l’ex fidanzato della cantante, Andrea Di Carlo, il quale ha lanciato una stoccata alla presunta coppia con tanto di insinuazioni che hanno fatto non poco discutere. Di Carlo con il suo intervento social ha gettato qualche ombra. Quanto nato tra i due sarebbe solo finzione? “Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”, ha commentato lui, facendo intendere proprio questo.

Un commento ricco di frecciatine, quello postato sui social dall’ex compagno di Rosalba Pippa, il quale non è chiaro cosa abbia voluto far intendere. Fatto sta che come sfondo musicale alla sua Stories che si è aperta con tanto di “Gay morning moment”, ha usato il brano Shallow sul quale appena una settimana fa, proprio ospiti di Domenica In, i due presunti fidanzati avevano cantato in coppia. Lei però, ha ignorato le parole dell’ex trascorrendo la serata di ieri in compagnia proprio di Vito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA