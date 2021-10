Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle 2021/ L’infortunio le farà perdere punti in classifica

Arisa e Vito Coppola la coppia si confermerà leader di Ballando con le stelle?

La coppia formata da Arisa e Vito Coppola è al momento una delle più gettonate per la vittoria finale di Ballando con le stelle 2021. La cantante è riuscita ad arrivare anche ai telespettatori, i quali sui social network l’hanno riempita di complimenti. Dunque, un primo posto in classifica più che meritato. Adesso sono tutti curiosi di vedere cosa i due concorrenti porteranno sul palco di Rai 1 nella prossima puntata. L’asticella da parte dei giudici si è sicuramente alzata, visto i due 10 di sabato scorso. Da casa non vedono l’ora di continuare ad essere sorpresi e continuare ad entrare pian piano nel mondo nascosto di Arisa. Puntata straordinaria per Arisa e Vito Coppola che portano a casa un bel bottino di punti e i complimenti da parte di tutta la giuria. La cantante in gara continua a sorprendere con le sue movenze ed è amata da giudici e telespettatori. Ora un nuovo intoppo per la coppia Arisa e Vito Coppola, infatti la cantante sembra che si sia infortunata durante le prove. Riuscirà a recuperare in tempo?

Arisa domina la classifica di Ballando con le stelle 2021

Ancora una volta Arisa domina la classifica di Ballando con le Stelle 2021 e si piazza al primo posto. La cantante ha lasciato tutti a bocca aperta, esibendosi insieme a Vito Coppola in un freestyle sulle notte della sua canzone “Psyco”. Arisa si è divertita sul palco, ma soprattutto si è lasciata andare, danzando a ritmo di una canzone nella quale racconta molto di se stessa. Le sue sono state movenze da vera ballerina e, infatti, la coppia ha dominato in termini di punteggio. “Ballando può darmi l’input per scoprire la parte migliore di me” aveva detto la cantante e in effetti i risultati si vedono. Quando sale sul palco cadono tutte le insicurezze. Nella clip di presentazione Arisa ha raccontato proprio come questo percorso la stia facendo diventare grande e la stia aiutando ad entrare nel suo corpo. La concorrente ha ammesso di non essere una che si guarda spesso allo specchio e adesso che, con tutti quegli specchi in sala prove, è costretta a farlo si sta finalmente conoscendo.

I giudici di Ballando con le Stelle 2021 sono rimasti entusiasti e hanno premiato la coppia con voti alti, Selvaggia addirittura si sbilancia e la chiama divina. L’unico ad essere incerto è Ivan Zazzaroni, ma è una incertezza legata allo stile portato in gara, a detta sua il giudice non riesce a digerire il freestyle. Quindi 7 da parte di Zazzaroni, 9 di Fabio Canino e 10 da Carolyn Smith e Selvaggia, Mariotto vota 8. Il punti totali sono 44, ai quali si aggiungono 10 punti bonus per essere arrivati sul podio la scorsa puntata. Più che soddisfatta la cantante, certa che gran parte del merito sia di Vito che riesce a tirare fuori il meglio di lei. I due sono una bellissima coppia e Vito ce la mette tutta per riuscire a tirare fuori la vera Arisa, anzi la vera Rosalba. Come ha detto il ballerino, arrivare a lei ed entrare nel suo mondo può essere difficile. Vito ha raccontato che a volte Arisa è uno scudo, prima ti lascia entrare e poi ti ributta fuori. “Le ho detto di non avere paura” spiega il ballerino durante la clip. La complicità si vede, soprattutto in un ballo come quello portato in gara, durante il quale bisognava proprio spogliarsi delle proprie paure e mostrarsi. Il ballerino è felicissimo della performance della sua partner, definendola una botta di energia, inaspettatamente esplosivo.

