Arisa infortunio a Ballando con le Stelle 2021/ “Sto diventando una vera ballerina”

Incidente per Arisa a Ballando con le stelle 2021

Arisa ha mostrato a tutti i suoi fan con delle Instagram Stories il suo infortunio a Ballando con le stelle 2021 mostrando il suo piede fasciato. La cantante ha voluto ironizzare su ciò che le è capitato: “Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura che ho fatto io con l’aiuto di mia cugina ortopedica”.

La cantante ha informato tutti i suoi fan che la sua partecipazione a Ballando con le Stelle non è a rischio; infatti, Arisa ha già iniziato ad imparare la nuova coreografia definita molto difficile rispetto alle sue esperienze, per provare ad eseguirla in studio nel migliore dei modi, nonostante tutte le difficoltà.

Arisa infortunata rassicura tutti “Ho i poteri”

Arisa ha informato del suo infortunio con il sorriso sulle labbra tranquillizzando così tutti coloro che si erano preoccupati per lei, ironizzando sul suo stato di salute: “Avrei dovuto asciugarmi i capelli ma non l’ho fatto, quindi domani avrò anche la cervicale, sarà bellissimo ancora più di oggi”.

Prima di concludere e lasciare i social per tornare a dedicarsi al ballo la cantante ha voluto ringraziare i suoi fan: “Vi ringrazio tantissimo, non vi preoccupate io ho i poteri e ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene, seguiteci ma votateci solo se vi piace” ha concluso così la cantante che per domani sera ha assicurato di essere sul palco per dare il meglio di se, nonostante la fasciatura.

