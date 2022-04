Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ “Non siamo solo amici. C’è qualcosa di più”

Arisa e Vito Coppola stanno insieme oppure no? Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, la coppia continua ad infiammare il gossip senza però smentire o confermare se tra loro ci sia del tenero oppure. Tra i due c’è una fortissima complicità che non nascondono mai. Proprio Vito l’ha seguita durante la sua performance a Pechino dove la cantante è stata chiamata per interpretare il brano portante per le prossime Olimpiadi invernali di Cortina – Milano 2016. La “coppia” recentemente è stata ospite di Mara Venier a Domenica In facendo ancora di più impazzire i fan e i curiosi rilasciando frecciatine e dichiarazioni. “C’è tanto affetto, tanto… tanto…”, ha detto il ballerino fino a quando la zia Mara non è andata dritta al sodo :”state insieme oppure no?”.

Arisa allora ha risposto: “io sì, ed è una cosa seria”. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha aggiunto: “lei parla anche per me…”. Allora i due stanno insieme oppure no? Non è dato saperlo!

Arisa e Vito Coppola sono una coppia? La verità!

Non siamo solo amici. C’è qualcosa di più”. Con queste parole Arisa e Vita Coppola hanno parlato del loro rapporto dalle pagine del settimanale Novella 2000. La coppia, conosciutasi a Ballando con le Stelle, da mesi infiamma il mondo del gossip su una loro possibile relazione. In realtà poco dopo la fine di Ballando, la cantante de La notte sui social scrisse: “ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”.

Oggi i due sono ugualmente molto affiatati al punto che Arisa ha detto: “Vito Coppola? Ho trovato il mio partner in crime” – aggiungendo – “noi nell’oroscopo cinese siamo complementari perché io sono cane e lui scimmia”.

