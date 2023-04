Arisa: “Feci i provini per Amici ma non ero pronta…”/ “Federica allieva modello!”

Arisa, le diverse sfumature del metodo di insegnamento ad Amici 22: “Non sopporto essere presa in giro…”

Cimentarsi nel ruolo di insegnante non è certo banale come esperienza, soprattutto quando la materia riguarda l’ambito artistico. Ne è certamente consapevole Arisa, docente di canto ad Amici di Maria De Filippi, capace di imprimere il suo modo di fare a dispetto delle critiche e del giudizio di chi condivide il medesimo ruolo. In una recente intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha deciso di raccontare alcuni aneddoti riferiti al talent, oltre ad aneddoti che riguardano prettamente la sua attitudine personale.

L’intervista di Arisa parte proprio da una sorta di resoconto parziale della stagione in corso di Amici di Maria De Filippi: “Mi applico in questo ruolo di insegnante con impegno ed entusiasmo, è bello darsi da fare”. La cantante ha poi svelato qual è la tipologia di atteggiamento che proprio non riesce a digerire. “Su cosa non transigo? Non è facile rispondere perchè credo di essere abbastanza accomodante e comprensiva. Ma mi dà fastidio essere presa in giro, non lo sopporto in nessun ambito della mia vita. Sono così aperta e possibilista che credo non ce ne sia bisogno”.

Tornando all’esperienza attuale come docente di Amici 22, Arisa ha voluto celebrare il percorso di una sua allieva, Federica, eliminata nel corso della puntata del Serale del 15 aprile. “Di chi mi sento particolarmente fiera? Federica, è il simbolo della didattica buona di Amici. Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare le canzoni a regola d’arte e non rispettava le melodie… E’ stata un’allieva modello, una veramente forte ed è riuscita a competere con Angelina”. Proprio nel merito degli elogi per Federica, Arisa conferma l’importanza e la rilevanza di una scuola come Amici di Maria De Filippi. “E’ una scuola vera e propria, qui Federica ha vissuto a pieno il suo sogno e l’ha potuto sviluppare. Il bello di questo particolare talent show è che gli insegnanti hanno a cuore che i ragazzi migliorino. Non capita ovunque, mi vien da dire”.

Verso la conclusione dell’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, Arisa svela un particolare aneddoto del passato relativo proprio ad Amici di Maria De Filippi. “Partecipare ad Amici come allieva? Avevo fatto un provino molti anni fa, ma non ero pronta. Adesso invece sono insegnante, pensi com’è la vita!”. In chiusura, la cantante entra anche nel merito della sua passione per la moda: “Quando avevo 17 anni ho fatto un viaggio a Milano per comprare un paio di stivali in camoscio marrone di Miss Sixty, un marchio che andava molto di moda. Ho messo i soldi da parte per il viaggio e per le scarpe, poi li ho usati così tanto che li ho rotti in due. Sì, sono una vera fashion victim!“











